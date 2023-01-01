На Волині вітровій зніс зупинку. ФОТО

На Волині вітровій зніс зупинку. ФОТО
На Волині вітровій повалив дерева і зніс зупинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Увечері, 26 серпня, рятувальники Володимирського району тричі залучались для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Рятувальники 7-ї та 15-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Володимир та смт Локачі, використовуючи спеціальний інструмент, прибрали дерева з проїжджих частин та провели демонтаж конструкцій зруйнованої вітром зупинки громадського транспорту.


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