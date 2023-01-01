Курс валют у Луцьку 27 серпня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.16, а продають за – 42.02.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.89, а продають за 9.34.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 серпня готівковий курс долара становить 37.83, продають його за 38.61.Про це повідомляє finance.i.ua Євро купують за 41.16, а продають за – 42.02.Щодо польського злотого, то його купують за 8.89, а продають за 9.34.

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