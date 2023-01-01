Курс валют у Луцьку 27 серпня
Сьогодні, 10:00
27 серпня готівковий курс долара становить 37.83, продають його за 38.61.
Про це повідомляє finance.i.ua.
Євро купують за 41.16, а продають за – 42.02.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.89, а продають за 9.34.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє finance.i.ua.
Євро купують за 41.16, а продають за – 42.02.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.89, а продають за 9.34.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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