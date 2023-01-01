Курс валют у Луцьку 27 серпня

Курс валют у Луцьку 27 серпня
27 серпня готівковий курс долара становить 37.83, продають його за 38.61.

Про це повідомляє finance.i.ua.

Євро купують за 41.16, а продають за – 42.02.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.89, а продають за 9.34.

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Теги: курс валют, Луцьк, гроші
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