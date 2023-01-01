Сили оборони знищили за минулу добу 550 російських солдатів

Сили оборони знищили за минулу добу 550 російських солдатів
За минулу добу Сили оборони знищили ще 550 загарбників, 6 танків та 11 безпілотників ворога.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.23 орієнтовно склали:

• особового складу ‒ близько (+550) осіб,
• танків ‒ 4396 (+6) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8554 (+15) од,
• артилерійських систем – 5403 (+24) од,
• РСЗВ – 728 (+2) од,
• засобів ППО ‒ 498 (+1) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 316 (+0) од,
• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11) од,
• крилатих ракет ‒ 1411 (+0) од,
• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31) од,
• спеціальної техніки ‒ 808 (+4) од.

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Теги: Генштаб, втрати ворога
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