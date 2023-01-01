Сили оборони знищили за минулу добу 550 російських солдатів





Про це повідомляє Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.23 орієнтовно склали:



• особового складу ‒ близько (+550) осіб,

• танків ‒ 4396 (+6) од,

• бойових броньованих машин ‒ 8554 (+15) од,

• артилерійських систем – 5403 (+24) од,

• РСЗВ – 728 (+2) од,

• засобів ППО ‒ 498 (+1) од,

• літаків – 315 (+0) од,

• гелікоптерів – 316 (+0) од,

• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11) од,

• крилатих ракет ‒ 1411 (+0) од,

• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31) од,

• спеціальної техніки ‒ 808 (+4) од.

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