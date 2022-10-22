Уночі над Україною збили чотири крилаті ракети
Сьогодні, 09:30
Уночі 27 серпня противник завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555, чотири з них збиті.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Крилаті ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ в районі Енгельса.
Усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей.
«Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях.
Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило», – йдеться у дописі.
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Про це повідомляють Повітряні сили.
Крилаті ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ в районі Енгельса.
Усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей.
«Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях.
Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило», – йдеться у дописі.
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