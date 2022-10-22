Уночі над Україною збили чотири крилаті ракети

Уночі над Україною збили чотири крилаті ракети
Уночі 27 серпня противник завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555, чотири з них збиті.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Крилаті ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ в районі Енгельса.

Усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей.

«Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях.

Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило», – йдеться у дописі.

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Теги: ракети, Повітряні сили, ППО
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