На Донеччині загинув воїн з Луцького району Дмитро Марчук

24 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області загинув молодий воїн із села Струмівка Луцького району – 25 річнийПро це повідомили у Підгайцівській громаді.Командир зенітно-ракетного взводу десантно-штурмового батальйону солдат Марчук Дмитро був призваний до ЗСУ у квітні 2022 року.«Боєць був вірний військовій присязі та віддав своє молоде життя у бою за Батьківщину, виявивши стійкість та мужність, приймаючи безпосередню участь у обороні України, захисті безпеки населення та інтересів держави через військову агресію російського окупанта», – йдеться у повідомленні.