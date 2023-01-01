На Донеччині загинув воїн з Луцького району Дмитро Марчук
Сьогодні, 12:29
24 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області загинув молодий воїн із села Струмівка Луцького району – 25 річний Дмитро Марчук.
Про це повідомили у Підгайцівській громаді.
Командир зенітно-ракетного взводу десантно-штурмового батальйону солдат Марчук Дмитро був призваний до ЗСУ у квітні 2022 року.
«Боєць був вірний військовій присязі та віддав своє молоде життя у бою за Батьківщину, виявивши стійкість та мужність, приймаючи безпосередню участь у обороні України, захисті безпеки населення та інтересів держави через військову агресію російського окупанта», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам’ять!
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Про це повідомили у Підгайцівській громаді.
Командир зенітно-ракетного взводу десантно-штурмового батальйону солдат Марчук Дмитро був призваний до ЗСУ у квітні 2022 року.
«Боєць був вірний військовій присязі та віддав своє молоде життя у бою за Батьківщину, виявивши стійкість та мужність, приймаючи безпосередню участь у обороні України, захисті безпеки населення та інтересів держави через військову агресію російського окупанта», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам’ять!
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