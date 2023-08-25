Британська розвідка розповіла, що означатиме загибель Пригожина для Вагнера

Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.



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23 серпня 2023 року, рівно через два місяці після заколоту групи Вагнера, бізнес-джет Embraer, пов'язаний з приватною військовою компанією "Вагнер", розбився під Твер'ю, між Москвою і Санкт-Петербургом. Російська влада стверджує, що на борту літака загинули 10 осіб, у тому числі власник "Вагнера" Пригожин.



"Наразі немає точних доказів того, що Пригожин перебував на борту літака, і відомо, що він дотримувався виняткових заходів безпеки. Однак дуже ймовірно, що він дійсно загинув", – йдеться в огляді.



"Загибель Пригожина майже напевно матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу Вагнера", – зазначає британська розвідка.



Його особисті якості – гіперактивність, виняткова зухвалість, націленість на результат і надзвичайна жорстокість – пронизували "Вагнера", і, на думку розвідувальної спільноти Британії, навряд чи знайдеться наступник, який би відповідав цим якостям.



"Вакуум лідерства, який утворився після смерті ватажка "Вагнера", поглиблюється повідомленнями про загибель засновника і польового командира групи Дмитра Уткіна та начальника відділу логістики Валерія Чекалова", – йдеться в огляді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Британська розвідка вважає, що загибель ватажка ПВК "Вагнер"матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.Про це, як пише "Європейська правда" , йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 25 серпня.23 серпня 2023 року, рівно через два місяці після заколоту групи Вагнера, бізнес-джет Embraer, пов'язаний з приватною військовою компанією "Вагнер", розбився під Твер'ю, між Москвою і Санкт-Петербургом. Російська влада стверджує, що на борту літака загинули 10 осіб, у тому числі власник "Вагнера" Пригожин."Наразі немає точних доказів того, що Пригожин перебував на борту літака, і відомо, що він дотримувався виняткових заходів безпеки. Однак дуже ймовірно, що він дійсно загинув", – йдеться в огляді."Загибель Пригожина майже напевно матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу Вагнера", – зазначає британська розвідка.Його особисті якості – гіперактивність, виняткова зухвалість, націленість на результат і надзвичайна жорстокість – пронизували "Вагнера", і, на думку розвідувальної спільноти Британії, навряд чи знайдеться наступник, який би відповідав цим якостям."Вакуум лідерства, який утворився після смерті ватажка "Вагнера", поглиблюється повідомленнями про загибель засновника і польового командира групита начальника відділу логістики Валерія Чекалова", – йдеться в огляді.

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