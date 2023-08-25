Британська розвідка розповіла, що означатиме загибель Пригожина для Вагнера

Британська розвідка розповіла, що означатиме загибель Пригожина для Вагнера
Британська розвідка вважає, що загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 25 серпня.

23 серпня 2023 року, рівно через два місяці після заколоту групи Вагнера, бізнес-джет Embraer, пов'язаний з приватною військовою компанією "Вагнер", розбився під Твер'ю, між Москвою і Санкт-Петербургом. Російська влада стверджує, що на борту літака загинули 10 осіб, у тому числі власник "Вагнера" Пригожин.

"Наразі немає точних доказів того, що Пригожин перебував на борту літака, і відомо, що він дотримувався виняткових заходів безпеки. Однак дуже ймовірно, що він дійсно загинув", – йдеться в огляді.

"Загибель Пригожина майже напевно матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу Вагнера", – зазначає британська розвідка.

Його особисті якості – гіперактивність, виняткова зухвалість, націленість на результат і надзвичайна жорстокість – пронизували "Вагнера", і, на думку розвідувальної спільноти Британії, навряд чи знайдеться наступник, який би відповідав цим якостям.

"Вакуум лідерства, який утворився після смерті ватажка "Вагнера", поглиблюється повідомленнями про загибель засновника і польового командира групи Дмитра Уткіна та начальника відділу логістики Валерія Чекалова", – йдеться в огляді.

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Теги: Пригожин, загибель
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