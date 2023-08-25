Британська розвідка розповіла, що означатиме загибель Пригожина для Вагнера
Сьогодні, 10:20
Британська розвідка вважає, що загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 25 серпня.
23 серпня 2023 року, рівно через два місяці після заколоту групи Вагнера, бізнес-джет Embraer, пов'язаний з приватною військовою компанією "Вагнер", розбився під Твер'ю, між Москвою і Санкт-Петербургом. Російська влада стверджує, що на борту літака загинули 10 осіб, у тому числі власник "Вагнера" Пригожин.
"Наразі немає точних доказів того, що Пригожин перебував на борту літака, і відомо, що він дотримувався виняткових заходів безпеки. Однак дуже ймовірно, що він дійсно загинув", – йдеться в огляді.
"Загибель Пригожина майже напевно матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу Вагнера", – зазначає британська розвідка.
Його особисті якості – гіперактивність, виняткова зухвалість, націленість на результат і надзвичайна жорстокість – пронизували "Вагнера", і, на думку розвідувальної спільноти Британії, навряд чи знайдеться наступник, який би відповідав цим якостям.
"Вакуум лідерства, який утворився після смерті ватажка "Вагнера", поглиблюється повідомленнями про загибель засновника і польового командира групи Дмитра Уткіна та начальника відділу логістики Валерія Чекалова", – йдеться в огляді.
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Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 25 серпня.
23 серпня 2023 року, рівно через два місяці після заколоту групи Вагнера, бізнес-джет Embraer, пов'язаний з приватною військовою компанією "Вагнер", розбився під Твер'ю, між Москвою і Санкт-Петербургом. Російська влада стверджує, що на борту літака загинули 10 осіб, у тому числі власник "Вагнера" Пригожин.
"Наразі немає точних доказів того, що Пригожин перебував на борту літака, і відомо, що він дотримувався виняткових заходів безпеки. Однак дуже ймовірно, що він дійсно загинув", – йдеться в огляді.
"Загибель Пригожина майже напевно матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу Вагнера", – зазначає британська розвідка.
Його особисті якості – гіперактивність, виняткова зухвалість, націленість на результат і надзвичайна жорстокість – пронизували "Вагнера", і, на думку розвідувальної спільноти Британії, навряд чи знайдеться наступник, який би відповідав цим якостям.
"Вакуум лідерства, який утворився після смерті ватажка "Вагнера", поглиблюється повідомленнями про загибель засновника і польового командира групи Дмитра Уткіна та начальника відділу логістики Валерія Чекалова", – йдеться в огляді.
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