В Україні зафіксували землетрус
Сьогодні, 11:00
В Україні 24 серпня зареєстрували землетрус в районі села Балківці, що в Чернівецької області. Його магнітуда – 1,6 за шкалою Ріхтера на глибині 7 км.
Про це йдеться на сайті Головного центру спеціального контролю.
Як повідомляють у центрі, попередньо, землетрус не несе загрози для населення. За класифікацією він належить до невідчутних.
"Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", – пояснюють фахівці.
Додається, що раніше землетрус з території Чернівецької області було зафіксовано 21.01.2023 року магнітудою 3,1.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сайті Головного центру спеціального контролю.
Як повідомляють у центрі, попередньо, землетрус не несе загрози для населення. За класифікацією він належить до невідчутних.
"Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", – пояснюють фахівці.
Додається, що раніше землетрус з території Чернівецької області було зафіксовано 21.01.2023 року магнітудою 3,1.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Донеччині загинув поліцейський з Луцька Роман Гіренко
Сьогодні, 11:12
В Україні зафіксували землетрус
Сьогодні, 11:00
42-річна мешканка Рівненщини втопила двох малолітніх синів
Сьогодні, 10:48
Медіа