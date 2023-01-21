В Україні зафіксували землетрус





Про це йдеться на сайті



Як повідомляють у центрі, попередньо, землетрус не несе загрози для населення. За класифікацією він належить до невідчутних.



"Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", – пояснюють фахівці.



Додається, що раніше землетрус з території Чернівецької області було зафіксовано 21.01.2023 року магнітудою 3,1.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні 24 серпня зареєстрували землетрус в районі села Балківці, що в Чернівецької області. Його магнітуда – 1,6 за шкалою Ріхтера на глибині 7 км.Про це йдеться на сайті Головного центру спеціального контролю Як повідомляють у центрі, попередньо, землетрус не несе загрози для населення. За класифікацією він належить до невідчутних."Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", – пояснюють фахівці.Додається, що раніше землетрус з території Чернівецької області було зафіксовано 21.01.2023 року магнітудою 3,1.

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