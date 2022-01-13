42-річна мешканка Рівненщини втопила двох малолітніх синів
Сьогодні, 10:48
Горе-мати з Вараша потопила своїх дітей.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Рівненщини.
За процесуального керівництва Вараської окружної прокуратури 42-річній жительці міста Вараш повідомили про підозру в умисному вбивстві двох малолітніх осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2023 приблизно об 11 годині, жінка, перебуваючи спільно зі своїми малолітніми синами 7 та 6 років на водоймі, яка міститься в межах колишнього кар'єру у Вараському районі, вирішила позбавити їх життя шляхом утоплення.
Встановлено, що старшого сина вона із застосуванням фізичного примусу занурила у воду і утримувала його в такому положенні до моменту припинення ним супротиву.
Вийшовши на берег, взяла за руку меншого сина та повела його до дерев’яного помосту, під яким була значна глибина, й штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати. При цьому, стояла на тому ж помості і споглядала неминучість утоплення.
Правоохоронці затримали жінку, допитали та повідомили про підозру, а сьогодні суд обиратиме їй запобіжний захід.
Досудове розслідування проводили слідчі СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Рівненщини.
За процесуального керівництва Вараської окружної прокуратури 42-річній жительці міста Вараш повідомили про підозру в умисному вбивстві двох малолітніх осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2023 приблизно об 11 годині, жінка, перебуваючи спільно зі своїми малолітніми синами 7 та 6 років на водоймі, яка міститься в межах колишнього кар'єру у Вараському районі, вирішила позбавити їх життя шляхом утоплення.
Встановлено, що старшого сина вона із застосуванням фізичного примусу занурила у воду і утримувала його в такому положенні до моменту припинення ним супротиву.
Вийшовши на берег, взяла за руку меншого сина та повела його до дерев’яного помосту, під яким була значна глибина, й штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати. При цьому, стояла на тому ж помості і споглядала неминучість утоплення.
Правоохоронці затримали жінку, допитали та повідомили про підозру, а сьогодні суд обиратиме їй запобіжний захід.
Досудове розслідування проводили слідчі СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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