У Луцькому районі ремонтують міст: показали перші результати

У Луцькому районі ремонтують міст: показали перші результати
На дорозі Н-17 в Журавниках відремонтували ліву частину споруди, нині працюють на правій половині.

Перші результати роботи ремонту штучної споруди у селі Журавники на автошляху Н-17 Львів – Радехів – Луцьк показала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

Мостобудівельники завершили основні роботи з відновлення лівої частини споруди, перенаправили на неї весь потік транспорту і розпочали ремонтувати праву.
У Луцькому районі ремонтують міст: показали перші результати

Дорожники вже встигли:

• провести демонтажні роботи;
• укріпити монолітним залізобетоном шафові стінки;
• влаштувати лежні;
• замінити залізобетонні плити прогонових будов;
• влаштувати накладну монолітну і перехідні плити, гідроізоляцію;
• укласти тротуарні консолі;
• укріпити укоси;
• встановити перильне огородження;
• укласти нижній шар асфальтного покриття.
У Луцькому районі ремонтують міст: показали перші результати
У Луцькому районі ремонтують міст: показали перші результати

Крім цього, працюють ще на двох мостах:

• у селищі Стара Вижівка на дорозі Т-03-10 Стара Вижівка – Буцин – /М-19/;
• неподалік села Шклинь на автошляху Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки –/Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь– /Н-17/.

«Ремонти на всіх трьох спорудах плануємо завершити до кінця поточного року.

Радимо водіям бути уважними у місцях проведення дорожніх робіт», – йдеться у повідомленні.
У Луцькому районі ремонтують міст: показали перші результати
У Луцькому районі ремонтують міст: показали перші результати


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Теги: Луцький район, дорога, міст, ремонт
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