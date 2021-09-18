У Луцькому районі ремонтують міст: показали перші результати





Перші результати роботи ремонту штучної споруди у селі Журавники на автошляху Н-17 Львів – Радехів – Луцьк показала



Мостобудівельники завершили основні роботи з відновлення лівої частини споруди, перенаправили на неї весь потік транспорту і розпочали ремонтувати праву.



Дорожники вже встигли:



• провести демонтажні роботи;

• укріпити монолітним залізобетоном шафові стінки;

• влаштувати лежні;

• замінити залізобетонні плити прогонових будов;

• влаштувати накладну монолітну і перехідні плити, гідроізоляцію;

• укласти тротуарні консолі;

• укріпити укоси;

• встановити перильне огородження;

• укласти нижній шар асфальтного покриття.



Крім цього, працюють ще на двох мостах:



• у селищі Стара Вижівка на дорозі Т-03-10 Стара Вижівка – Буцин – /М-19/;

• неподалік села Шклинь на автошляху Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки –/Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь– /Н-17/.



«Ремонти на всіх трьох спорудах плануємо завершити до кінця поточного року.



Радимо водіям бути уважними у місцях проведення дорожніх робіт», – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На дорозі Н-17 в Журавниках відремонтували ліву частину споруди, нині працюють на правій половині.Перші результати роботи ремонту штучної споруди у селі Журавники на автошляху Н-17 Львів – Радехів – Луцьк показала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області Мостобудівельники завершили основні роботи з відновлення лівої частини споруди, перенаправили на неї весь потік транспорту і розпочали ремонтувати праву.Дорожники вже встигли:• провести демонтажні роботи;• укріпити монолітним залізобетоном шафові стінки;• влаштувати лежні;• замінити залізобетонні плити прогонових будов;• влаштувати накладну монолітну і перехідні плити, гідроізоляцію;• укласти тротуарні консолі;• укріпити укоси;• встановити перильне огородження;• укласти нижній шар асфальтного покриття.Крім цього, працюють ще на двох мостах:• у селищі Стара Вижівка на дорозі Т-03-10 Стара Вижівка – Буцин – /М-19/;• неподалік села Шклинь на автошляху Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки –/Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь– /Н-17/.«Ремонти на всіх трьох спорудах плануємо завершити до кінця поточного року.Радимо водіям бути уважними у місцях проведення дорожніх робіт», – йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію