Курс валют у Луцьку 25 серпня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.60, а продають за 42.40.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.12, а продають за 9.30.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 серпня готівковий курс долара становить 38.10, продають його за 38.70.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 41.60, а продають за 42.40.Щодо польського злотого, то його купують за 9.12, а продають за 9.30.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію