Курс валют у Луцьку 25 серпня
Сьогодні, 09:22
25 серпня готівковий курс долара становить 38.10, продають його за 38.70.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.60, а продають за 42.40.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.12, а продають за 9.30.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.60, а продають за 42.40.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.12, а продають за 9.30.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькому районі ремонтують міст: показали перші результати
Сьогодні, 09:53
Повідомили деталі трагічної загибелі двох чоловіків у Любомлі
Сьогодні, 09:34
Курс валют у Луцьку 25 серпня
Сьогодні, 09:22
Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні
Сьогодні, 09:13
Вночі над Україною збили чотири ракети і безпілотник
Сьогодні, 09:02
Медіа