Повідомили деталі трагічної загибелі двох чоловіків у Любомлі

від ураження струмом загинули двоє чоловіків.



У поліції повідомили деталі.



Інформують, що по обіді до поліції надійшло повідомлення від медиків, що поблизу складського приміщення, належного одному із підприємств, виявлено двох мертвих чоловіків. Попередня причина смерті – ураження електричним струмом. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.



З’ясувалося, що 62-річний водій автомобіля КАМАЗ під час розвантажування бортом кузова зачепив високовольтну лінію електропередач.



Внаслідок цього відбулося електрозамикання, яке вразило струмом водія транспортного засобу та перехожого, 52-річного місцевого жителя. Обидва чоловіки загинули, тіла направили на проведення судово-медичної експертизи.



За фактом нещасного випадку поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любомлі учора, 24 серпня, на вулиці Промислова сталася трагедія,У поліції повідомили деталі.Інформують, що по обіді до поліції надійшло повідомлення від медиків, що поблизу складського приміщення, належного одному із підприємств, виявлено двох мертвих чоловіків. Попередня причина смерті – ураження електричним струмом. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.З’ясувалося, що 62-річний водій автомобіля КАМАЗ під час розвантажування бортом кузова зачепив високовольтну лінію електропередач.Внаслідок цього відбулося електрозамикання, яке вразило струмом водія транспортного засобу та перехожого, 52-річного місцевого жителя. Обидва чоловіки загинули, тіла направили на проведення судово-медичної експертизи.За фактом нещасного випадку поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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