На Волині двоє людей померли від ураження струмом





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Трагедія сталася у будинку на вулиці Володимирській, 42. Виклик надійшов о 15:08. Приїхавши за адресою, медики, на жаль, констатували дві смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні пообіді, 24 серпня, у Любомлі стався нещасний випадок. Від проводу на 10 тисяч вольт струмом уразило двох людей.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Трагедія сталася у будинку на вулиці Володимирській, 42. Виклик надійшов о 15:08. Приїхавши за адресою, медики, на жаль, констатували дві смерті.

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