На Волині двоє людей померли від ураження струмом

На Волині двоє людей померли від ураження струмом
Сьогодні пообіді, 24 серпня, у Любомлі стався нещасний випадок. Від проводу на 10 тисяч вольт струмом уразило двох людей.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Трагедія сталася у будинку на вулиці Володимирській, 42. Виклик надійшов о 15:08. Приїхавши за адресою, медики, на жаль, констатували дві смерті.

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Теги: Волинь, будинок, струм, смерть
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