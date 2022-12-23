На Волині двоє людей померли від ураження струмом
Сьогодні, 16:38
Сьогодні пообіді, 24 серпня, у Любомлі стався нещасний випадок. Від проводу на 10 тисяч вольт струмом уразило двох людей.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Трагедія сталася у будинку на вулиці Володимирській, 42. Виклик надійшов о 15:08. Приїхавши за адресою, медики, на жаль, констатували дві смерті.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Трагедія сталася у будинку на вулиці Володимирській, 42. Виклик надійшов о 15:08. Приїхавши за адресою, медики, на жаль, констатували дві смерті.
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