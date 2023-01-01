У Луцьку перейменують ще сім вулиць
Сьогодні, 17:09
Відбулося чергове засідання комісії з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади, на якому ухвалили рішення про перейменування вулиць, назви яких пов’язані з радянською епохою.
Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.
Зокрема, вулицю Туполєва пропонують перейменувати на Андрія Мельника, Міліційну – на Пекарську, Челюскіна – на Просвітянську, Писаревського – на Олімпійську, Крилова – на Вальдемара П’ясецького, Романюка – на Спокійну, Тарасова – на Героїв-рятувальників.
Перейменування вулиці Щусєва на Любомира Гузара буде винесене на громадське обговорення.
Члени комісії також розглянули та підтримали пропозицію про перейменування вулиці Першотравневої у селі Жидичин. ЇЇ вирішили розділити на дві частини і назвати їх Пасічною та Романа Скіри.
За підсумками засідання комісії будуть підготовлені відповідні проєкти рішень, які розгляне сесія Луцької міської ради.
Остаточне рішення щодо перейменування вказаних вулиць прийматиме депутатський корпус.
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Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.
Зокрема, вулицю Туполєва пропонують перейменувати на Андрія Мельника, Міліційну – на Пекарську, Челюскіна – на Просвітянську, Писаревського – на Олімпійську, Крилова – на Вальдемара П’ясецького, Романюка – на Спокійну, Тарасова – на Героїв-рятувальників.
Перейменування вулиці Щусєва на Любомира Гузара буде винесене на громадське обговорення.
Члени комісії також розглянули та підтримали пропозицію про перейменування вулиці Першотравневої у селі Жидичин. ЇЇ вирішили розділити на дві частини і назвати їх Пасічною та Романа Скіри.
За підсумками засідання комісії будуть підготовлені відповідні проєкти рішень, які розгляне сесія Луцької міської ради.
Остаточне рішення щодо перейменування вказаних вулиць прийматиме депутатський корпус.
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Коментарі 1
А чим не вгодив Романюк? Був такий секретар міськради. Нормальна людина. Вулиця занедбана, хоч і в центрі. Чому б комісії не подумати над присвоєнням замість всяких сонячних і тихих вулицям імена справжніх героїв, які полягли у тій клятій війні. Є , на жаль, дуже багато тих, іменами котрих слід називати вулиці змість безіменних. Наприклад, Слабенка.
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