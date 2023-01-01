У Луцьку перейменують ще сім вулиць

У Луцьку перейменують ще сім вулиць
Відбулося чергове засідання комісії з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади, на якому ухвалили рішення про перейменування вулиць, назви яких пов’язані з радянською епохою.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

Зокрема, вулицю Туполєва пропонують перейменувати на Андрія Мельника, Міліційну – на Пекарську, Челюскіна – на Просвітянську, Писаревського – на Олімпійську, Крилова – на Вальдемара П’ясецького, Романюка – на Спокійну, Тарасова – на Героїв-рятувальників.

Перейменування вулиці Щусєва на Любомира Гузара буде винесене на громадське обговорення.

Члени комісії також розглянули та підтримали пропозицію про перейменування вулиці Першотравневої у селі Жидичин. ЇЇ вирішили розділити на дві частини і назвати їх Пасічною та Романа Скіри.

За підсумками засідання комісії будуть підготовлені відповідні проєкти рішень, які розгляне сесія Луцької міської ради.

Остаточне рішення щодо перейменування вказаних вулиць прийматиме депутатський корпус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: перейменування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А чим не вгодив Романюк? Був такий секретар міськради. Нормальна людина. Вулиця занедбана, хоч і в центрі. Чому б комісії не подумати над присвоєнням замість всяких сонячних і тихих вулицям імена справжніх героїв, які полягли у тій клятій війні. Є , на жаль, дуже багато тих, іменами котрих слід називати вулиці змість безіменних. Наприклад, Слабенка.
Відповісти
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скасовані заходи на День Незалежності в Луцьку: як у місті минає свято. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
У Луцьку перейменують ще сім вулиць
Сьогодні, 17:09
На Волині тримісячна дитина отруїлася водою з криниці
Сьогодні, 16:40
На Волині двоє людей померли від ураження струмом
Сьогодні, 16:38
Міський голова Ківерців їздив нетверезий і без прав роками
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
У селі на Волині хочуть повернення історичної назви замість нав'язаної радянської У селі на Волині хочуть повернення історичної назви замість нав'язаної радянської
15 серпень, 08:55
Севастопольську бригаду, яка базується в Луцьку, перейменували Севастопольську бригаду, яка базується в Луцьку, перейменували
10 серпень, 20:22
У Луцьку пропонують перейменувати ще одну вулицю У Луцьку пропонують перейменувати ще одну вулицю
20 липень, 16:30
На Волині планують перейменувати до 20-ти населених пунктів: перелік На Волині планують перейменувати до 20-ти населених пунктів: перелік
27 червень, 15:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скасовані заходи на День Незалежності в Луцьку: як у місті минає свято. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
 0
У Луцьку перейменують ще сім вулиць
Сьогодні, 17:09
 0
На Волині тримісячна дитина отруїлася водою з криниці
Сьогодні, 16:40
 0
На Волині двоє людей померли від ураження струмом
Сьогодні, 16:38
 0
Міський голова Ківерців їздив нетверезий і без прав роками
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8