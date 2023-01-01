У Луцьку перейменують ще сім вулиць

Відбулося чергове засідання комісії з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади, на якому ухвалили рішення про перейменування вулиць, назви яких пов’язані з радянською епохою.Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.Зокрема, вулицю Туполєва пропонують перейменувати на Андрія Мельника, Міліційну – на Пекарську, Челюскіна – на Просвітянську, Писаревського – на Олімпійську, Крилова – на Вальдемара П’ясецького, Романюка – на Спокійну, Тарасова – на Героїв-рятувальників.Перейменування вулиці Щусєва на Любомира Гузара буде винесене на громадське обговорення.Члени комісії також розглянули та підтримали пропозицію про перейменування вулиці Першотравневої у селі Жидичин. ЇЇ вирішили розділити на дві частини і назвати їх Пасічною та Романа Скіри.За підсумками засідання комісії будуть підготовлені відповідні проєкти рішень, які розгляне сесія Луцької міської ради.Остаточне рішення щодо перейменування вказаних вулиць прийматиме депутатський корпус.