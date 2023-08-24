Німеччина передала Україні ракети для Patriot і системи виявлення дронів

Німеччина передала Україні ракети для Patriot і системи виявлення дронів
У переліку військового обладнання, яке Німеччина передала Україні за останній тиждень, уперше згадуються ракети до зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на перелік на сайті німецького уряду, оновлений 24 серпня.

Згідно з переліком, за останній тиждень Україна отримала від Німеччини ракети для ЗРК Patriot, а також вісім систем для виявлення безпілотників, 40 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN, 16 ваговозів Zetros і 510 тисяч патронів до вогнепальної зброї.

Також оновився й перелік німецького озброєння, яке заплановане до передачі Україні.

Там тепер уперше згадуються 90 систем виявлення безпілотних літальних апаратів, додатковий 31 мільйон патронів до вогнепальної зброї, а також збільшена кількість ваговозів Zetros, які готуються до відправлення, з 52 до 94.

На початку серпня німецький уряд прозвітував, що передав Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot.

У квітні 2023 року Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього. До складу одного комплексу входять радар, командний пункт і до восьми пускових установок, розрахованих на чотири ракети кожна.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уже три країни погодились надати Україні F-16, – Зеленський
Сьогодні, 18:24
Німеччина передала Україні ракети для Patriot і системи виявлення дронів
Сьогодні, 18:16
Скасовані заходи на День Незалежності в Луцьку: як у місті минає свято. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
У Луцьку перейменують ще сім вулиць
Сьогодні, 17:09
На Волині тримісячна дитина отруїлася водою з криниці
Сьогодні, 16:40
Схожі новини
Уже три країни погодились надати Україні F-16, – Зеленський Уже три країни погодились надати Україні F-16, – Зеленський
Сьогодні, 18:24
Норвегія подарує Україні ракети для систем IRIS-T та техніку для розмінування Норвегія подарує Україні ракети для систем IRIS-T та техніку для розмінування
Сьогодні, 14:35
У Ківерцівській громаді завтра зустрічатимуть загиблого Героя Руслана Швеця У Ківерцівській громаді завтра зустрічатимуть загиблого Героя Руслана Швеця
Сьогодні, 13:30
Вночі у Криму замайорів український прапор: деталі спецоперації українських військових. ВІДЕО Вночі у Криму замайорів український прапор: деталі спецоперації українських військових. ВІДЕО
Сьогодні, 13:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уже три країни погодились надати Україні F-16, – Зеленський
Сьогодні, 18:24
 0
Німеччина передала Україні ракети для Patriot і системи виявлення дронів
Сьогодні, 18:16
 0
Скасовані заходи на День Незалежності в Луцьку: як у місті минає свято. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
 0
У Луцьку перейменують ще сім вулиць
Сьогодні, 17:09
 0
На Волині тримісячна дитина отруїлася водою з криниці
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8