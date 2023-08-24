Німеччина передала Україні ракети для Patriot і системи виявлення дронів





Про це пише



Згідно з переліком, за останній тиждень Україна отримала від Німеччини ракети для ЗРК Patriot, а також вісім систем для виявлення безпілотників, 40 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN, 16 ваговозів Zetros і 510 тисяч патронів до вогнепальної зброї.



Також оновився й перелік німецького озброєння, яке заплановане до передачі Україні.



Там тепер уперше згадуються 90 систем виявлення безпілотних літальних апаратів, додатковий 31 мільйон патронів до вогнепальної зброї, а також збільшена кількість ваговозів Zetros, які готуються до відправлення, з 52 до 94.



На початку серпня німецький уряд прозвітував, що передав Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot.



У квітні 2023 року Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього. До складу одного комплексу входять радар, командний пункт і до восьми пускових установок, розрахованих на чотири ракети кожна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У переліку військового обладнання, яке Німеччина передала Україні за останній тиждень, уперше згадуються ракети до зенітно-ракетного комплексу Patriot.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на перелік на сайті німецького уряду, оновлений 24 серпня.Згідно з переліком, за останній тиждень Україна отримала від Німеччини ракети для ЗРК Patriot, а також вісім систем для виявлення безпілотників, 40 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN, 16 ваговозів Zetros і 510 тисяч патронів до вогнепальної зброї.Також оновився й перелік німецького озброєння, яке заплановане до передачі Україні.Там тепер уперше згадуються 90 систем виявлення безпілотних літальних апаратів, додатковий 31 мільйон патронів до вогнепальної зброї, а також збільшена кількість ваговозів Zetros, які готуються до відправлення, з 52 до 94.На початку серпня німецький уряд прозвітував, що передав Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot.У квітні 2023 року Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього. До складу одного комплексу входять радар, командний пункт і до восьми пускових установок, розрахованих на чотири ракети кожна.

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