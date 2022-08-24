Скасовані заходи на День Незалежності в Луцьку: як у місті минає свято. ВІДЕО

Скасовані заходи на День Незалежності в Луцьку: як у місті минає свято. ВІДЕО
Попри скасовані святкові заходи на Волині у День Незалежності, 24 серпня, жителі й гості Луцька відпочивають, гуляють у Центральному парку й вулицями міста, вбрані у вишиваний одяг.

Суспільне поспілкувалося з людьми з приводу заборони проведення масових заходів та як цього дня відзначають державне свято.

Одягнули цього дня вишиванки й пішли гуляти містом мама з донькою Тетяна та Анастасія. Як пригадує Анастасія, раніше на День Незалежності перекривали проспект Волі, організовували виставку квітів "Це було дуже гарно, дуже приємно і ми чекаємо таких заходів після нашої перемоги", – говорить жінка.
Лучанка Анастасія.
Лучанка Анастасія.

Зі слів Тетяни, пропри те, що 24 серпня — державне свято, безпека має бути перш за все. "Ми сумуємо з того, що ми не можемо…Ми радіємо в серцях. Ми бажаємо нашій країні, звичайно перемогти. Ми обов'язково переможемо!" — зазначила лучанка.
Лучанка Тетяна.
Лучанка Тетяна.

Прогулювалась із онуками в Центральному парку Луцька Віта. Жінка розповіла: спеціально повернулася до України на державні свята з Канади, де мешкає вісім років. Говорить: цього дня в місті рідного їй міста не людно.

"Для мене це свято, хочеться погуляти, побачити Луцьк, побачити людей, як святкують. Немає транспорту, немає людей, несвятковий настрій", — каже уродженка Луцька.
Уродженка Луцька Віта.
Уродженка Луцька Віта.

Волинянка Світлана про скасування масових заходів не знала. Каже: приїхала з онукою, аби відвезти її на атракціони в парк. "Ми приїхали із села, самі не з міста. В період війни сприймається нормально. Там люди гинуть, за те, щоб ми тут…" — сказала жінка.
Волинянка Світлана з онучкою.
Волинянка Світлана з онучкою.

Позитивно ставиться до скасування масових заходів лучанин Михайло. Як розповів чоловік, у нього на роботі сьогодні оголосили вихідний, бо, з його слів, працює поблизу одного зі стратегічних підприємств. "Правильно, звичайно, війна в країні, ніяких фестивалів, ніяких дискотек", — каже чоловік.
Лучанин Михайло.
Лучанин Михайло.

Вирішив провести День Незалежності в місті військовослужбовець із Харкова Віктор, який служив мінометником танкової бригади. Чоловік нині лікується у Луцькому госпіталі. У червні, розповідає, отримав поранення під Бахмутом, втратив ногу.
Харків'янин Віктор.
Харків'янин Віктор.

Зі слів Віктора, 24 серпня для нього велике свято. "Свято є свято і воно повинно бути. Незалежно від того війна не війна. В душі повинно бути свято", — сказав військовий.
Скасовані заходи на День Незалежності в Луцьку: як у місті минає свято. ВІДЕО

За дотриманням громадського порядку стежать і реагують на повідомлення про недотримання заборони проведення масових заходів у поліції, — зазначила старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Анна Павловська.

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Теги: Луцьк, День Незалежності
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