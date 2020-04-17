На Волині тримісячна дитина отруїлася водою з криниці
Сьогодні, 16:40
У Горохівській громаді тримісячна дитина отруїлася водою з криниці, в якій виявили нітрати.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Інформують, що батьки немовляти використовували криничну воду для приготування їжі та пиття. Дитина споживала її впродовж двох тижнів.
Маля у стані середньої важкості госпіталізували до Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства. На сьогодні стан дитини покращився, спостерігається позитивна динаміка.
За фактом отруєння дитини фахівці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели дослідження води з цієї криниці. За його результатами у зразках питної води виявили перевищення вмісту нітратів у понад 4 рази.
Також спеціалісти центру провели бесіду із батьками про використання безпечної питної води (бутильованої), надіслали лист голові Горохівської громади щодо проведення дезінфекції колодязів.
Довідково:
На безпечність води, котру використовують для пиття, приготування страв і сумішей для дітей, впливає, зокрема, вміст нітратів. При їх перевищенні виникає водно-нітратна метгемоглобінемія.
Причиною цього захворювання є токсична дія нітратів. Вона зумовлює кисневе голодування тканин внаслідок порушення транспортування кисню кров’ю. Окрім того, пригнічується активність ферментних систем, котрі задіяні у процесах тканинного дихання. Нітратна інтоксикація проявляється посинінням шкіри та слизових оболонок. Симптомами хвороби також є блювання, пронос, збільшення слиноутворення.
У групі підвищеного ризику – діти до 3-х років, а особливо – немовлята до року, котрі перебувають на штучному вигодовуванні. Ризик розвитку водно-нітратної метгемоглобінемії в них пов’язаний з недосконалістю ферментних систем організму і біохімічних процесів, що відбуваються в ньому.
Гостре нітратне отруєння у немовлят у 7-8% випадків зумовлює смерть. Чутливі до нітратів також люди похилого віку, хворі на анемію, ті, у кого є захворювання дихальної та серцево-судинної систем.
Щоб запобігти отруєнням дітей і розвитку водно-нітратної метгемоглобінемії, не рекомендують використовувати воду з джерел нецентралізованого водопостачання — бюветів, колодязів та каптажів без висновку про її безпечність. Фахівці радять готувати для дітей їжу і суміші тільки на воді, у котрій концентрація нітратів не перевищує 50 мг/дм³.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Інформують, що батьки немовляти використовували криничну воду для приготування їжі та пиття. Дитина споживала її впродовж двох тижнів.
Маля у стані середньої важкості госпіталізували до Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства. На сьогодні стан дитини покращився, спостерігається позитивна динаміка.
За фактом отруєння дитини фахівці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели дослідження води з цієї криниці. За його результатами у зразках питної води виявили перевищення вмісту нітратів у понад 4 рази.
Також спеціалісти центру провели бесіду із батьками про використання безпечної питної води (бутильованої), надіслали лист голові Горохівської громади щодо проведення дезінфекції колодязів.
Довідково:
На безпечність води, котру використовують для пиття, приготування страв і сумішей для дітей, впливає, зокрема, вміст нітратів. При їх перевищенні виникає водно-нітратна метгемоглобінемія.
Причиною цього захворювання є токсична дія нітратів. Вона зумовлює кисневе голодування тканин внаслідок порушення транспортування кисню кров’ю. Окрім того, пригнічується активність ферментних систем, котрі задіяні у процесах тканинного дихання. Нітратна інтоксикація проявляється посинінням шкіри та слизових оболонок. Симптомами хвороби також є блювання, пронос, збільшення слиноутворення.
У групі підвищеного ризику – діти до 3-х років, а особливо – немовлята до року, котрі перебувають на штучному вигодовуванні. Ризик розвитку водно-нітратної метгемоглобінемії в них пов’язаний з недосконалістю ферментних систем організму і біохімічних процесів, що відбуваються в ньому.
Гостре нітратне отруєння у немовлят у 7-8% випадків зумовлює смерть. Чутливі до нітратів також люди похилого віку, хворі на анемію, ті, у кого є захворювання дихальної та серцево-судинної систем.
Щоб запобігти отруєнням дітей і розвитку водно-нітратної метгемоглобінемії, не рекомендують використовувати воду з джерел нецентралізованого водопостачання — бюветів, колодязів та каптажів без висновку про її безпечність. Фахівці радять готувати для дітей їжу і суміші тільки на воді, у котрій концентрація нітратів не перевищує 50 мг/дм³.
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