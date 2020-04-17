На Волині тримісячна дитина отруїлася водою з криниці

У Горохівській громаді тримісячна дитина отруїлася водою з криниці, в якій виявили нітрати.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Інформують, що батьки немовляти використовували криничну воду для приготування їжі та пиття. Дитина споживала її впродовж двох тижнів.Маля у стані середньої важкості госпіталізували до Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства. На сьогодні стан дитини покращився, спостерігається позитивна динаміка.За фактом отруєння дитини фахівці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели дослідження води з цієї криниці. За його результатами у зразках питної води виявили перевищення вмісту нітратів у понад 4 рази.Також спеціалісти центру провели бесіду із батьками про використання безпечної питної води (бутильованої), надіслали лист голові Горохівської громади щодо проведення дезінфекції колодязів.На безпечність води, котру використовують для пиття, приготування страв і сумішей для дітей, впливає, зокрема, вміст нітратів. При їх перевищенні виникає водно-нітратна метгемоглобінемія.Причиною цього захворювання є токсична дія нітратів. Вона зумовлює кисневе голодування тканин внаслідок порушення транспортування кисню кров’ю. Окрім того, пригнічується активність ферментних систем, котрі задіяні у процесах тканинного дихання. Нітратна інтоксикація проявляється посинінням шкіри та слизових оболонок. Симптомами хвороби також є блювання, пронос, збільшення слиноутворення.У групі підвищеного ризику – діти до 3-х років, а особливо – немовлята до року, котрі перебувають на штучному вигодовуванні. Ризик розвитку водно-нітратної метгемоглобінемії в них пов’язаний з недосконалістю ферментних систем організму і біохімічних процесів, що відбуваються в ньому.Гостре нітратне отруєння у немовлят у 7-8% випадків зумовлює смерть. Чутливі до нітратів також люди похилого віку, хворі на анемію, ті, у кого є захворювання дихальної та серцево-судинної систем.Щоб запобігти отруєнням дітей і розвитку водно-нітратної метгемоглобінемії, не рекомендують використовувати воду з джерел нецентралізованого водопостачання — бюветів, колодязів та каптажів без висновку про її безпечність. Фахівці радять готувати для дітей їжу і суміші тільки на воді, у котрій концентрація нітратів не перевищує 50 мг/дм³.