Уже три країни погодились надати Україні F-16, – Зеленський
Сьогодні, 18:24
На сьогодні три країни - Нідерланди, Данія та Норвегія - підтвердили готовність надати Україні винищувачі F-16 після навчання пілотів та інженерів.
На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час спільної з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У нас три країни, які погодились передати Україні після тренування F-16, - Данія, Нідерланди, Норвегія. Ми дуже вдячні цим трьом державам", - сказав Зеленський.
Він подякував главі норвезького уряду за "важливе та історичне" рішення передати Україні літаки.
Президент також висловив вдячність США, адже літаки F-16 є американською технологією.
Водночас на запитання, чи не замало Україні надають літаків F-16, глава держави сказав: "Складно буде говорити про кількість. Я вважаю, що треба бути вдячними за будь-яку кількість. І з чого ви взяли, що буде так мало? Подивимось".
Як повідомлялося, Норвегія оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, серед яких два надаються для навчання, проте точна кількість іще опрацьовуватиметься.
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На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час спільної з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У нас три країни, які погодились передати Україні після тренування F-16, - Данія, Нідерланди, Норвегія. Ми дуже вдячні цим трьом державам", - сказав Зеленський.
Він подякував главі норвезького уряду за "важливе та історичне" рішення передати Україні літаки.
Президент також висловив вдячність США, адже літаки F-16 є американською технологією.
Водночас на запитання, чи не замало Україні надають літаків F-16, глава держави сказав: "Складно буде говорити про кількість. Я вважаю, що треба бути вдячними за будь-яку кількість. І з чого ви взяли, що буде так мало? Подивимось".
Як повідомлялося, Норвегія оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, серед яких два надаються для навчання, проте точна кількість іще опрацьовуватиметься.
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