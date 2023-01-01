Уже три країни погодились надати Україні F-16, – Зеленський

Уже три країни погодились надати Україні F-16, – Зеленський
На сьогодні три країни - Нідерланди, Данія та Норвегія - підтвердили готовність надати Україні винищувачі F-16 після навчання пілотів та інженерів.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час спільної з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас три країни, які погодились передати Україні після тренування F-16, - Данія, Нідерланди, Норвегія. Ми дуже вдячні цим трьом державам", - сказав Зеленський.

Він подякував главі норвезького уряду за "важливе та історичне" рішення передати Україні літаки.

Президент також висловив вдячність США, адже літаки F-16 є американською технологією.

Водночас на запитання, чи не замало Україні надають літаків F-16, глава держави сказав: "Складно буде говорити про кількість. Я вважаю, що треба бути вдячними за будь-яку кількість. І з чого ви взяли, що буде так мало? Подивимось".

Як повідомлялося, Норвегія оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, серед яких два надаються для навчання, проте точна кількість іще опрацьовуватиметься.

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Теги: Росія, Україна, війна
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