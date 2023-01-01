Уже три країни погодились надати Україні F-16, – Зеленський





На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час спільної з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент



"У нас три країни, які погодились передати Україні після тренування F-16, - Данія, Нідерланди, Норвегія. Ми дуже вдячні цим трьом державам", - сказав Зеленський.



Він подякував главі норвезького уряду за "важливе та історичне" рішення передати Україні літаки.



Президент також висловив вдячність США, адже літаки F-16 є американською технологією.



Водночас на запитання, чи не замало Україні надають літаків F-16, глава держави сказав: "Складно буде говорити про кількість. Я вважаю, що треба бути вдячними за будь-яку кількість. І з чого ви взяли, що буде так мало? Подивимось".



Як повідомлялося, Норвегія оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, серед яких два надаються для навчання, проте точна кількість іще опрацьовуватиметься.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сьогодні три країни - Нідерланди, Данія та Норвегія - підтвердили готовність надати Україні винищувачі F-16 після навчання пілотів та інженерів.На цьому наголосив Президентпід час спільної з прем'єр-міністром Норвегіїпресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу "У нас три країни, які погодились передати Україні після тренування F-16, - Данія, Нідерланди, Норвегія. Ми дуже вдячні цим трьом державам", - сказав Зеленський.Він подякував главі норвезького уряду за "важливе та історичне" рішення передати Україні літаки.Президент також висловив вдячність США, адже літаки F-16 є американською технологією.Водночас на запитання, чи не замало Україні надають літаків F-16, глава держави сказав: "Складно буде говорити про кількість. Я вважаю, що треба бути вдячними за будь-яку кількість. І з чого ви взяли, що буде так мало? Подивимось".Як повідомлялося, Норвегія оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, серед яких два надаються для навчання, проте точна кількість іще опрацьовуватиметься.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію