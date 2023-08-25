Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 серпня
Завтра, 25 серпня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Істотних опадів не передбачають.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер – південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень – 25-30°.

За даними Sinoptik, починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Луцьку буде вкрите хмарами. Без опадів.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +13° до +27°.

Народний прогноз погоди: 25 серпня відзначається день пам'яті святих Фотія й Аникити. У давнину помітили, якщо цей день дощовий – бабине літо коротким буде, а якщо погода тепла і ясна – слід чекати хорошого врожаю білих грибів. З 25 серпня розпочинаються перші ранні заморозки у повітрі. Починають опадати окремі листки у клена.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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