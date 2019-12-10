В Запоріжжі при не виявлених обставинах загинув військовий з Волині Валентин Литвинчук
Сьогодні, 21:03
Волинь втратила ще одного сина, який захищав незалежність та територіальну цілісність України від російських окупантів.
Про це повідомив голова Зимнівської сільської територіальної громади В'ячеслав Католик.
"При не вияснених обставинах в м. Запоріжжя загинув Валентин Литвинчук, житель с. Яковичі. Валентин Олександрович, 2001 р.н. був старшим солдатом, старшим механіком-водієм гірсько-штурмової роти військової частини А1778", - йдеться у дописі
Про час і місце поховання загиблого військового повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
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Про це повідомив голова Зимнівської сільської територіальної громади В'ячеслав Католик.
"При не вияснених обставинах в м. Запоріжжя загинув Валентин Литвинчук, житель с. Яковичі. Валентин Олександрович, 2001 р.н. був старшим солдатом, старшим механіком-водієм гірсько-штурмової роти військової частини А1778", - йдеться у дописі
Про час і місце поховання загиблого військового повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
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