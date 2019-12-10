В Запоріжжі при не виявлених обставинах загинув військовий з Волині Валентин Литвинчук





Про це повідомив голова Зимнівської сільської територіальної громади В'ячеслав Католик.



"При не вияснених обставинах в м. Запоріжжя загинув Валентин Литвинчук, житель с. Яковичі. Валентин Олександрович, 2001 р.н. був старшим солдатом, старшим механіком-водієм гірсько-штурмової роти військової частини А1778", - йдеться у дописі



Про час і місце поховання загиблого військового повідомлять згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь втратила ще одного сина, який захищав незалежність та територіальну цілісність України від російських окупантів.Про це повідомив голова Зимнівської сільської територіальної громади"При не вияснених обставинах в м. Запоріжжя загинув, житель с. Яковичі. Валентин Олександрович, 2001 р.н. був старшим солдатом, старшим механіком-водієм гірсько-штурмової роти військової частини А1778", - йдеться у дописіПро час і місце поховання загиблого військового повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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