В Запоріжжі при не виявлених обставинах загинув військовий з Волині Валентин Литвинчук

В Запоріжжі при не виявлених обставинах загинув військовий з Волині Валентин Литвинчук
Волинь втратила ще одного сина, який захищав незалежність та територіальну цілісність України від російських окупантів.

Про це повідомив голова Зимнівської сільської територіальної громади В'ячеслав Католик.

"При не вияснених обставинах в м. Запоріжжя загинув Валентин Литвинчук, житель с. Яковичі. Валентин Олександрович, 2001 р.н. був старшим солдатом, старшим механіком-водієм гірсько-штурмової роти військової частини А1778", - йдеться у дописі

Про час і місце поховання загиблого військового повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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Теги: війна, смерть, загибель, Зимне, Волинь, Запоріжжя
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