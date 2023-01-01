Внаслідок важкого поранення помер воїн з Волині Ігор Кальчик

Ігор Кальчик.



Про це повідомляють на сторінці Любешівської територіальної громади.



"Великий біль і сум.... Ми знову втрачаємо наших Героїв.

Сьогодні, 24 серпня, внаслідок тяжкого поранення, отриманого 13 серпня 2023 року під час бойових дій з військовими формуваннями російської федерації на території Донецької області, помер старший сержант Кальчик Ігор Сергійович, 1975 року народження, житель села Зарудчі", - йдеться у дописі.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким захисника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок важкого поранення, отриманого під час бойових дій, помер військовослужбовець з ВолиніПро це повідомляють на сторінці Любешівської територіальної громади."Великий біль і сум.... Ми знову втрачаємо наших Героїв.Сьогодні, 24 серпня, внаслідок тяжкого поранення, отриманого 13 серпня 2023 року під час бойових дій з військовими формуваннями російської федерації на території Донецької області, помер старший сержант, 1975 року народження, житель села Зарудчі", - йдеться у дописі.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким захисника.

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