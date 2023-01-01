Внаслідок важкого поранення помер воїн з Волині Ігор Кальчик

Внаслідок важкого поранення помер воїн з Волині Ігор Кальчик
Внаслідок важкого поранення, отриманого під час бойових дій, помер військовослужбовець з Волині Ігор Кальчик.

Про це повідомляють на сторінці Любешівської територіальної громади.

"Великий біль і сум.... Ми знову втрачаємо наших Героїв.
Сьогодні, 24 серпня, внаслідок тяжкого поранення, отриманого 13 серпня 2023 року під час бойових дій з військовими формуваннями російської федерації на території Донецької області, помер старший сержант Кальчик Ігор Сергійович, 1975 року народження, житель села Зарудчі", - йдеться у дописі.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким захисника.

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Теги: Волинь, загибель, війна, Зарудчі
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