Воїни СБУ до Дня Незалежності покращили статистику втрат росіян. ВІДЕО
Сьогодні, 22:47
До Дня Незалежності воїни Служби безпеки України суттєво оновили тижневу статистику ворожих втрат.
Так, бійці ЦСО «А» СБУ всього за тиждень вразили 7 танків, 14 бронеавто, 9 артсистем, 8 комплексів радіоелектронної боротьби, 24 авто, 3 системи ППО, 10 складів із БК та інше, - повідомляють на сторінці Служби безпеки України.
Департамент військової контррозвідки за цей час поповнив ворожі втрати ще 2 танками, БМП, МТЛБ, комплексом РЕБ «Поле-21», «Уралом» з боєприпасами та 4 вантажівками.
А фахівці Департаменту кібербезпеки «відключили» 2 комплекси спостереження «Муром» і 1 «Гренадер», ще одну РЕБ, а також знищили антидроновий розрахунок і БМП.
Відзначилися й контррозвідники СБУ, які за тиждень ювелірно знищили 2 танки «аналоговнєт» Т-90 і стільки ж Т-72, ворожу САУ і броньовані машини.
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Так, бійці ЦСО «А» СБУ всього за тиждень вразили 7 танків, 14 бронеавто, 9 артсистем, 8 комплексів радіоелектронної боротьби, 24 авто, 3 системи ППО, 10 складів із БК та інше, - повідомляють на сторінці Служби безпеки України.
Департамент військової контррозвідки за цей час поповнив ворожі втрати ще 2 танками, БМП, МТЛБ, комплексом РЕБ «Поле-21», «Уралом» з боєприпасами та 4 вантажівками.
А фахівці Департаменту кібербезпеки «відключили» 2 комплекси спостереження «Муром» і 1 «Гренадер», ще одну РЕБ, а також знищили антидроновий розрахунок і БМП.
Відзначилися й контррозвідники СБУ, які за тиждень ювелірно знищили 2 танки «аналоговнєт» Т-90 і стільки ж Т-72, ворожу САУ і броньовані машини.
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