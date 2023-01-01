Воїни СБУ до Дня Незалежності покращили статистику втрат росіян. ВІДЕО

Воїни СБУ до Дня Незалежності покращили статистику втрат росіян. ВІДЕО
До Дня Незалежності воїни Служби безпеки України суттєво оновили тижневу статистику ворожих втрат.

Так, бійці ЦСО «А» СБУ всього за тиждень вразили 7 танків, 14 бронеавто, 9 артсистем, 8 комплексів радіоелектронної боротьби, 24 авто, 3 системи ППО, 10 складів із БК та інше, - повідомляють на сторінці Служби безпеки України.

Департамент військової контррозвідки за цей час поповнив ворожі втрати ще 2 танками, БМП, МТЛБ, комплексом РЕБ «Поле-21», «Уралом» з боєприпасами та 4 вантажівками.

А фахівці Департаменту кібербезпеки «відключили» 2 комплекси спостереження «Муром» і 1 «Гренадер», ще одну РЕБ, а також знищили антидроновий розрахунок і БМП.

Відзначилися й контррозвідники СБУ, які за тиждень ювелірно знищили 2 танки «аналоговнєт» Т-90 і стільки ж Т-72, ворожу САУ і броньовані машини.

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Теги: війна, СБУ, Україна
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