Добрі новини від ВолиньPost у День Незалежності

Минає п'ятсот сорок сьома доба героїчного спротиву. Стільки днів минуло, відколи росія розпочала повномасштабну війну проти суверенної держави. Однак ми впевнені у своїй перемозі, адже стадо рабів не здобуде країну свободи!Попри темні часи, добрі новини є щодня. Наприклад, у День Незалежності ми писали про таке:Фарба металік, новий двигун, світлодіодні фари та зручний салон - про таке "друге" життя цей 33-річний ЗіЛ-130 і мріяв навіть після виходу з конвеєра. Автомобіль переробили у місті Камінь-Каширський Волинської області.Автомобіль при дбайливому ставленні може прослужити новому господарю ще не одне десятиріччя. Частину виручених від продажу коштів родина планує відправити на допомогу ЗСУ.На початку місяця бійці 77 окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України розповіли неймовірну історію про те, як собака, що зрештою отримали ім’я Жужа, врятувала їх від голодної смерті під Бахмутом.Серед врятованих був і поранений волинянинз позивним "Ластівка", який і забрав чотирилапу подругу додому на Волинь.За минулу добу Сили оборони знищили ще 340 загарбників, 20 безпілотників, 23 ББМ та іншу техніку ворога.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.23 орієнтовно склали:‒ особового складу ‒ близько 259160 (+340) осіб,‒ танків ‒ 4375 (+2) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 8511 (+23) од,‒ артилерійських систем – 5333 (+15) од,‒ РСЗВ – 723 (+1) од,‒ засобів ППО ‒ 494 (+3) од,‒ літаків – 315 (+0) од,‒ гелікоптерів – 316 (+0) од,‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20) од,‒ крилатих ракет ‒ 1406 (+0) од,‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28) од,‒ спеціальної техніки ‒ 801 (+1) од.Уже традиційно до Дня Незалежності пам’ятник Тарасу Шевченку у Ковелі буде вбраний у велетенську вишиванку.Цей унікальний виріб має свою історію. Перші хрестики лягли на сорочку шість років тому саме у День Незалежності.Про військового офіцера Володимира Шпіку, учасника АТО, депутата Ковельської міської ради, та його сина, теж, також АТОвця, розповідається у документальному фільмі «Зв’язок», який вийшов до Дня Незалежності України.Як воно – іти військовим, коли війна вже в тебе вдома? Які пам’ятні речі з АТО береже родина? Як українська армія змінилася з Другої світової до 2023-го? І що подобається чоловікам у їхній службі? Про це все – у документальному фільмі «Зв’язок».Рекордні 600 балів з національного мультипредметного тесту у Волинській області отримало троє школярів, серед яких випускниця Рожищенського ліцею №4Рожищенський міський головавід імені громади за участі представників гуманітарного відділу та навчального закладу вручив Катерині сертифікат на 30 тисяч гривень.Мер наголосив, що у наш складний час маємо підтримувати та стимулювати талановиту молодь, адже їй в майбутньому відбудовувати нашу країну.Наразі дівчина здійснила свою мрію і стала студенткою Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю біотехнологія та біоінженерія.До Дня Незалежності воїни Служби безпеки України суттєво оновили тижневу статистику ворожих втрат.