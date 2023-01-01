Добрі новини від ВолиньPost у День Незалежності
Сьогодні, 23:23
Минає п'ятсот сорок сьома доба героїчного спротиву. Стільки днів минуло, відколи росія розпочала повномасштабну війну проти суверенної держави. Однак ми впевнені у своїй перемозі, адже стадо рабів не здобуде країну свободи!
Попри темні часи, добрі новини є щодня. Наприклад, у День Незалежності ми писали про таке:
На Волині продають унікальний тюнінгований ЗіЛ, частина грошей піде на ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
Фарба металік, новий двигун, світлодіодні фари та зручний салон - про таке "друге" життя цей 33-річний ЗіЛ-130 і мріяв навіть після виходу з конвеєра. Автомобіль переробили у місті Камінь-Каширський Волинської області.
Автомобіль при дбайливому ставленні може прослужити новому господарю ще не одне десятиріччя. Частину виручених від продажу коштів родина планує відправити на допомогу ЗСУ.
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Приносила їжу та будила перед обстрілами: волинянин забрав додому собаку, яка врятувала його з побратимами під Бахмутом
На початку місяця бійці 77 окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України розповіли неймовірну історію про те, як собака, що зрештою отримали ім’я Жужа, врятувала їх від голодної смерті під Бахмутом.
Серед врятованих був і поранений волинянин Роман Кліщук з позивним "Ластівка", який і забрав чотирилапу подругу додому на Волинь.
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Сили оборони знищили за минулу добу 340 окупантів і 20 БпЛА ворога
За минулу добу Сили оборони знищили ще 340 загарбників, 20 безпілотників, 23 ББМ та іншу техніку ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 259160 (+340) осіб,
‒ танків ‒ 4375 (+2) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 8511 (+23) од,
‒ артилерійських систем – 5333 (+15) од,
‒ РСЗВ – 723 (+1) од,
‒ засобів ППО ‒ 494 (+3) од,
‒ літаків – 315 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 316 (+0) од,
‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20) од,
‒ крилатих ракет ‒ 1406 (+0) од,
‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28) од,
‒ спеціальної техніки ‒ 801 (+1) од.
У місті на Волині пам'ятник Шевченку вбрали у вишиванку. ФОТО
Уже традиційно до Дня Незалежності пам’ятник Тарасу Шевченку у Ковелі буде вбраний у велетенську вишиванку.
Цей унікальний виріб має свою історію. Перші хрестики лягли на сорочку шість років тому саме у День Незалежності.
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Вийшов фільм про депутата з Волині і його сина, які нині служать у війську
Про військового офіцера Володимира Шпіку, учасника АТО, депутата Ковельської міської ради, та його сина, теж Володимира, також АТОвця, розповідається у документальному фільмі «Зв’язок», який вийшов до Дня Незалежності України.
Як воно – іти військовим, коли війна вже в тебе вдома? Які пам’ятні речі з АТО береже родина? Як українська армія змінилася з Другої світової до 2023-го? І що подобається чоловікам у їхній службі? Про це все – у документальному фільмі «Зв’язок».
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Волинянка склала НМТ на максимум і отримала 30 тисяч гривень
Рекордні 600 балів з національного мультипредметного тесту у Волинській області отримало троє школярів, серед яких випускниця Рожищенського ліцею №4 Катерина Фіщук.
Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук від імені громади за участі представників гуманітарного відділу та навчального закладу вручив Катерині сертифікат на 30 тисяч гривень.
Мер наголосив, що у наш складний час маємо підтримувати та стимулювати талановиту молодь, адже їй в майбутньому відбудовувати нашу країну.
Наразі дівчина здійснила свою мрію і стала студенткою Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю біотехнологія та біоінженерія.
Воїни СБУ до Дня Незалежності покращили статистику втрат росіян. ВІДЕО
До Дня Незалежності воїни Служби безпеки України суттєво оновили тижневу статистику ворожих втрат.
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Попри темні часи, добрі новини є щодня. Наприклад, у День Незалежності ми писали про таке:
На Волині продають унікальний тюнінгований ЗіЛ, частина грошей піде на ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
Фарба металік, новий двигун, світлодіодні фари та зручний салон - про таке "друге" життя цей 33-річний ЗіЛ-130 і мріяв навіть після виходу з конвеєра. Автомобіль переробили у місті Камінь-Каширський Волинської області.
Автомобіль при дбайливому ставленні може прослужити новому господарю ще не одне десятиріччя. Частину виручених від продажу коштів родина планує відправити на допомогу ЗСУ.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Приносила їжу та будила перед обстрілами: волинянин забрав додому собаку, яка врятувала його з побратимами під Бахмутом
На початку місяця бійці 77 окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України розповіли неймовірну історію про те, як собака, що зрештою отримали ім’я Жужа, врятувала їх від голодної смерті під Бахмутом.
Серед врятованих був і поранений волинянин Роман Кліщук з позивним "Ластівка", який і забрав чотирилапу подругу додому на Волинь.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Сили оборони знищили за минулу добу 340 окупантів і 20 БпЛА ворога
За минулу добу Сили оборони знищили ще 340 загарбників, 20 безпілотників, 23 ББМ та іншу техніку ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 259160 (+340) осіб,
‒ танків ‒ 4375 (+2) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 8511 (+23) од,
‒ артилерійських систем – 5333 (+15) од,
‒ РСЗВ – 723 (+1) од,
‒ засобів ППО ‒ 494 (+3) од,
‒ літаків – 315 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 316 (+0) од,
‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20) од,
‒ крилатих ракет ‒ 1406 (+0) од,
‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28) од,
‒ спеціальної техніки ‒ 801 (+1) од.
У місті на Волині пам'ятник Шевченку вбрали у вишиванку. ФОТО
Уже традиційно до Дня Незалежності пам’ятник Тарасу Шевченку у Ковелі буде вбраний у велетенську вишиванку.
Цей унікальний виріб має свою історію. Перші хрестики лягли на сорочку шість років тому саме у День Незалежності.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Вийшов фільм про депутата з Волині і його сина, які нині служать у війську
Про військового офіцера Володимира Шпіку, учасника АТО, депутата Ковельської міської ради, та його сина, теж Володимира, також АТОвця, розповідається у документальному фільмі «Зв’язок», який вийшов до Дня Незалежності України.
Як воно – іти військовим, коли війна вже в тебе вдома? Які пам’ятні речі з АТО береже родина? Як українська армія змінилася з Другої світової до 2023-го? І що подобається чоловікам у їхній службі? Про це все – у документальному фільмі «Зв’язок».
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Волинянка склала НМТ на максимум і отримала 30 тисяч гривень
Рекордні 600 балів з національного мультипредметного тесту у Волинській області отримало троє школярів, серед яких випускниця Рожищенського ліцею №4 Катерина Фіщук.
Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук від імені громади за участі представників гуманітарного відділу та навчального закладу вручив Катерині сертифікат на 30 тисяч гривень.
Мер наголосив, що у наш складний час маємо підтримувати та стимулювати талановиту молодь, адже їй в майбутньому відбудовувати нашу країну.
Наразі дівчина здійснила свою мрію і стала студенткою Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю біотехнологія та біоінженерія.
Воїни СБУ до Дня Незалежності покращили статистику втрат росіян. ВІДЕО
До Дня Незалежності воїни Служби безпеки України суттєво оновили тижневу статистику ворожих втрат.
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