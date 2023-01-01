Приносила їжу та будила перед обстрілами: волинянин забрав додому собаку, яка врятувала його з побратимами під Бахмутом





Серед врятованих був і поранений волинянин Роман Кліщук з позивним "Ластівка", який і забрав чотирилапу подругу додому на Волинь, - пише



Військові мали пробути на позиціях три дні, але через щільні обстріли ворога операція затягнулася на довгі 9 діб. За цей час закінчилися і вода, і їжа. Боєць Роман "Ластівка" Кліщук, який потоваришував з Жужею найбільше, розповідає – собака рятувала їх безліч разів. Вона не тільки годувала бійців тим, що знаходила в руїнах, а й будила військових перед обстрілами.



Поранений на фронті Роман, ще перебуваючи у шпиталі пообіцяв, що зрештою забере свою бойову подругу додому – на Волинь. І зробив, як сказав.



Поки боєць лікувався, за Жужею наглядали його побратими. Тепер бойовий пес подолала понад тисячу кілометрів, і потрапила туди, де вперше за довгі тижні відбулася така очікувана і нею, і Романом зустріч. Журналісти зазначають: у своєму новому помешканні собака не відходить від Романа ні на крок.



Після реабілітації Роман повернеться на фронт, щоправда – вже без Жужі. Каже: тварина залишиться вдома з родиною, аби відпочивала від обстрілів – під пильним наглядом бабусі українського захисника.



Родичі військового тішаться і зазначають, що одразу стали друзями з цією незвичайною собакою, яка врятувала їхню близьку людину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На початку місяця бійці 77 окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України розповіли неймовірну історію про те, як собака, що зрештою отримали ім’я Жужа, врятувала їх від голодної смерті під Бахмутом.Серед врятованих був і поранений волинянин Роман Кліщук з позивним "Ластівка", який і забрав чотирилапу подругу додому на Волинь, - пише УНІАН. Військові мали пробути на позиціях три дні, але через щільні обстріли ворога операція затягнулася на довгі 9 діб. За цей час закінчилися і вода, і їжа. Боєць Роман "Ластівка" Кліщук, який потоваришував з Жужею найбільше, розповідає – собака рятувала їх безліч разів. Вона не тільки годувала бійців тим, що знаходила в руїнах, а й будила військових перед обстрілами.Поранений на фронті Роман, ще перебуваючи у шпиталі пообіцяв, що зрештою забере свою бойову подругу додому – на Волинь. І зробив, як сказав.Поки боєць лікувався, за Жужею наглядали його побратими. Тепер бойовий пес подолала понад тисячу кілометрів, і потрапила туди, де вперше за довгі тижні відбулася така очікувана і нею, і Романом зустріч. Журналісти зазначають: у своєму новому помешканні собака не відходить від Романа ні на крок.Після реабілітації Роман повернеться на фронт, щоправда – вже без Жужі. Каже: тварина залишиться вдома з родиною, аби відпочивала від обстрілів – під пильним наглядом бабусі українського захисника.Родичі військового тішаться і зазначають, що одразу стали друзями з цією незвичайною собакою, яка врятувала їхню близьку людину.

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