На Волині продають унікальний тюнінгований ЗіЛ, частина грошей піде на ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО





Автомобіль переробили у місті Камінь-Каширський Волинської області.



Як виявилось, цей ЗіЛ-130 роками стояв без діла у дворі колишнього власника. Автомобіль викупили для власних потреб – у господарстві така вантажівка вкрай необхідна. До ладу машину доводили довго і натхненно. Зробили "лялечку".



Оригінальними залишилися рама, коробка кузова заднього розвантаження, гідроциліндр підйому. Кабіна також візуально в рисах заводська, але вже інша. Втім, тут все інше, зроблене власними руками, перероблене і трохи тюнінговане.



Автомобіль, що має на спідометрі 33 000 кілометрів пробігу (не скручених, а справді пройдених), зазнав корінних змін. У моторній ніші замість карбюраторного восьмициліндрового V-подібного двигуна на 150 к.с. (бензин А-76), що з апетитом споживав 32 л на сотню кілометрів пробігу, поставили рядну чотирициліндрову дизельну Andoria приблизно такої ж потужності, але більш економічну.



Проводку усю замінили. Прилади освітлення також підібрали інші. Вони гарно вписалися в передню панель на звичні місця, але з більш сучасним світловим потенціалом. Задні плафони габаритів, поворотів, номерного знаку, стоп-сигнали також замінили, що надало самоскиду стильної зовнішності. З боків поставили катафоти.



Кабіну стандартного блакитно-білого кольору перефарбували. Для основної поверхні взяли ультрамариновий металік.



Передня панель з радіаторною решіткою та блоком фар замість білого кольору отримала сріблястий металік.



Тепер візуально це "сто тридцятий", хоча насправді – сучасний вантажний автомобіль. Трохи незвичного вигляду додають кронштейни великих дзеркал, але вони гарно вписалися в загальний зовнішній вигляд і дають набагато кращий задній огляд, ніж у куцих оригінальних дзеркалах.



Щодо салону та його оздоблення, то тут замість крісла водія та пасажирського диванчика по формулі 1+2 поставили два спортивні крісла Pilot з регулюванням по висоті плюс місце водія з пам'яттю положення. Замість простенького внутрішнього облицювання з пресованого картону вдалися до тканинної прошивки.



Щоправда, цю оббивку замовляли у фахівців. Тканина з підкладкою прошита рівними рядками та візерунками у вигляді ромбів. Це додало салону не лише комфорту, але й приємного вигляду. Всі боковини на дверях, бічних, задніх стінках і на стелі – у такому ж виконанні.



А ось панель приладів тут оригінальна, як і кермо. Однак відмінність від класичного 130-го все-таки є: водієві самоскида нині не потрібно докладати мускульних зусиль водіння, оскільки новий власник поставив сюди гідропідсилювач керма, чого в заводській версії не було.



Нині потреба в самоскиді відпала і його вирішено продати у добрі руки та виставили на продаж на платформі auto.ria. Ціна дуже навіть демократична для такого рівня тюнінгу – $11 600.



Автомобіль при дбайливому ставленні може прослужити новому господарю ще не одне десятиріччя. Частину виручених від продажу коштів родина планує відправити на допомогу ЗСУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фарба металік, новий двигун, світлодіодні фари та зручний салон - про таке "друге" життя цей 33-річний ЗіЛ-130 і мріяв навіть після виходу з конвеєра.Автомобіль переробили у місті Камінь-Каширський Волинської області. Авто24 дізналось про подробиці тюнінгу цієї вантажівки.Як виявилось, цей ЗіЛ-130 роками стояв без діла у дворі колишнього власника. Автомобіль викупили для власних потреб – у господарстві така вантажівка вкрай необхідна. До ладу машину доводили довго і натхненно. Зробили "лялечку".Оригінальними залишилися рама, коробка кузова заднього розвантаження, гідроциліндр підйому. Кабіна також візуально в рисах заводська, але вже інша. Втім, тут все інше, зроблене власними руками, перероблене і трохи тюнінговане.Автомобіль, що має на спідометрі 33 000 кілометрів пробігу (не скручених, а справді пройдених), зазнав корінних змін. У моторній ніші замість карбюраторного восьмициліндрового V-подібного двигуна на 150 к.с. (бензин А-76), що з апетитом споживав 32 л на сотню кілометрів пробігу, поставили рядну чотирициліндрову дизельну Andoria приблизно такої ж потужності, але більш економічну.Проводку усю замінили. Прилади освітлення також підібрали інші. Вони гарно вписалися в передню панель на звичні місця, але з більш сучасним світловим потенціалом. Задні плафони габаритів, поворотів, номерного знаку, стоп-сигнали також замінили, що надало самоскиду стильної зовнішності. З боків поставили катафоти.Кабіну стандартного блакитно-білого кольору перефарбували. Для основної поверхні взяли ультрамариновий металік.Передня панель з радіаторною решіткою та блоком фар замість білого кольору отримала сріблястий металік.Тепер візуально це "сто тридцятий", хоча насправді – сучасний вантажний автомобіль. Трохи незвичного вигляду додають кронштейни великих дзеркал, але вони гарно вписалися в загальний зовнішній вигляд і дають набагато кращий задній огляд, ніж у куцих оригінальних дзеркалах.Щодо салону та його оздоблення, то тут замість крісла водія та пасажирського диванчика по формулі 1+2 поставили два спортивні крісла Pilot з регулюванням по висоті плюс місце водія з пам'яттю положення. Замість простенького внутрішнього облицювання з пресованого картону вдалися до тканинної прошивки.Щоправда, цю оббивку замовляли у фахівців. Тканина з підкладкою прошита рівними рядками та візерунками у вигляді ромбів. Це додало салону не лише комфорту, але й приємного вигляду. Всі боковини на дверях, бічних, задніх стінках і на стелі – у такому ж виконанні.А ось панель приладів тут оригінальна, як і кермо. Однак відмінність від класичного 130-го все-таки є: водієві самоскида нині не потрібно докладати мускульних зусиль водіння, оскільки новий власник поставив сюди гідропідсилювач керма, чого в заводській версії не було.Нині потреба в самоскиді відпала і його вирішено продати у добрі руки та виставили на продаж на платформі auto.ria. Ціна дуже навіть демократична для такого рівня тюнінгу – $11 600.Автомобіль при дбайливому ставленні може прослужити новому господарю ще не одне десятиріччя. Частину виручених від продажу коштів родина планує відправити на допомогу ЗСУ.

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