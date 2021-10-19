Україна хоче створити Балто-Чорноморський оборонний союз

Україна хоче створити Балто-Чорноморський оборонний союз
Президент України Володимир Зеленський має намір створити союз у царині безпеки з країнами Чорного і Балтійського морів.

Про це голова держави заявив на пресконференції в Києві за результатами Кримської платформи, - пише Кореспондент.

"Проводжу бесіди, і дипломатам поставлено завдання підготувати союз щодо безпеки разом із країнами НАТО країн Чорноморського узбережжя. Щоб у нас був спільний захист Чорноморського та Азовського узбережжя... І більше - Азовського, Чорноморського і Балтійського простору", - зазначив він.

Український лідер висловив впевненість, що Україна на сьогоднішній день "має говорити про військову деокупацію Криму публічно".

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Теги: Україна, безпека, союз
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