Україна хоче створити Балто-Чорноморський оборонний союз





Про це голова держави заявив на пресконференції в Києві за результатами Кримської платформи, - пише



"Проводжу бесіди, і дипломатам поставлено завдання підготувати союз щодо безпеки разом із країнами НАТО країн Чорноморського узбережжя. Щоб у нас був спільний захист Чорноморського та Азовського узбережжя... І більше - Азовського, Чорноморського і Балтійського простору", - зазначив він.



Український лідер висловив впевненість, що Україна на сьогоднішній день "має говорити про військову деокупацію Криму публічно".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський має намір створити союз у царині безпеки з країнами Чорного і Балтійського морів.Про це голова держави заявив на пресконференції в Києві за результатами Кримської платформи, - пише Кореспондент "Проводжу бесіди, і дипломатам поставлено завдання підготувати союз щодо безпеки разом із країнами НАТО країн Чорноморського узбережжя. Щоб у нас був спільний захист Чорноморського та Азовського узбережжя... І більше - Азовського, Чорноморського і Балтійського простору", - зазначив він.Український лідер висловив впевненість, що Україна на сьогоднішній день "має говорити про військову деокупацію Криму публічно".

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