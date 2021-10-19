Україна хоче створити Балто-Чорноморський оборонний союз
Сьогодні, 06:31
Президент України Володимир Зеленський має намір створити союз у царині безпеки з країнами Чорного і Балтійського морів.
Про це голова держави заявив на пресконференції в Києві за результатами Кримської платформи, - пише Кореспондент.
"Проводжу бесіди, і дипломатам поставлено завдання підготувати союз щодо безпеки разом із країнами НАТО країн Чорноморського узбережжя. Щоб у нас був спільний захист Чорноморського та Азовського узбережжя... І більше - Азовського, Чорноморського і Балтійського простору", - зазначив він.
Український лідер висловив впевненість, що Україна на сьогоднішній день "має говорити про військову деокупацію Криму публічно".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це голова держави заявив на пресконференції в Києві за результатами Кримської платформи, - пише Кореспондент.
"Проводжу бесіди, і дипломатам поставлено завдання підготувати союз щодо безпеки разом із країнами НАТО країн Чорноморського узбережжя. Щоб у нас був спільний захист Чорноморського та Азовського узбережжя... І більше - Азовського, Чорноморського і Балтійського простору", - зазначив він.
Український лідер висловив впевненість, що Україна на сьогоднішній день "має говорити про військову деокупацію Криму публічно".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україна хоче створити Балто-Чорноморський оборонний союз
Сьогодні, 06:31
Рок-гурт з Волині записав пісню до Дня Незалежності. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Верховна Рада спростила ввезення військової техніки з країн НАТО
Сьогодні, 03:42
Сербія та ще дві країни приєдналися до Кримської платформи
Сьогодні, 01:15
Медіа