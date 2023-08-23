Верховна Рада спростила ввезення військової техніки з країн НАТО

Верховна Рада спростила ввезення військової техніки з країн НАТО
Верховна Рада схвалила закон, яким процедура декларування військової техніки та інших товарів під час ввезення військової техніки в Україну уніфікується за стандартами НАТО.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, - пише Європейська правда.

Закон №9402 вносить зміни до Митного кодексу та інших законів України щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів.

Законопроєктом пропонується дозволити під час митного оформлення вантажів від підрозділів збройних сил держав-членів ЄС та НАТО, які допущені на територію України, замість митної декларації використовувати Форму 302 за формою держави, з якої направляються такі підрозділи.

Також застосування Форми 302 дозволяється в митних режимах тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, реекспорту, реімпорту та транзиту.

За словами нардепа, документ розроблено а рамках реалізації курсу України на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Україна, НАТО, ввезення техніки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Верховна Рада спростила ввезення військової техніки з країн НАТО
Сьогодні, 03:42
Хто з волинян отримає додаткові виплати до Дня Незалежності України
Сьогодні, 02:17
Сербія та ще дві країни приєдналися до Кримської платформи
Сьогодні, 01:15
24 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost у День Державного Прапора
23 серпень, 23:23
Схожі новини
G7 узгодила безпекові гарантії для України: зброя, тренування та обмін розвідданними, – Financial Times G7 узгодила безпекові гарантії для України: зброя, тренування та обмін розвідданними, – Financial Times
12 липень, 16:05
Зеленський прибув до Вільнюса Зеленський прибув до Вільнюса
11 липень, 16:38
НАТО не фіксує перекидання «вагнерівців» у Білорусь НАТО не фіксує перекидання «вагнерівців» у Білорусь
11 липень, 12:32
Рішення НАТО щодо руху до членства України узгодять за кілька годин, – генсек Рішення НАТО щодо руху до членства України узгодять за кілька годин, – генсек
11 липень, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Верховна Рада спростила ввезення військової техніки з країн НАТО
Сьогодні, 03:42
 0
Хто з волинян отримає додаткові виплати до Дня Незалежності України
Сьогодні, 02:17
 0
Сербія та ще дві країни приєдналися до Кримської платформи
Сьогодні, 01:15
 0
24 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost у День Державного Прапора
23 серпень, 23:23
 0
Медіа
відео
1/8