Верховна Рада спростила ввезення військової техніки з країн НАТО





Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, - пише



Закон №9402 вносить зміни до Митного кодексу та інших законів України щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів.



Законопроєктом пропонується дозволити під час митного оформлення вантажів від підрозділів збройних сил держав-членів ЄС та НАТО, які допущені на територію України, замість митної декларації використовувати Форму 302 за формою держави, з якої направляються такі підрозділи.



Також застосування Форми 302 дозволяється в митних режимах тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, реекспорту, реімпорту та транзиту.



За словами нардепа, документ розроблено а рамках реалізації курсу України на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада схвалила закон, яким процедура декларування військової техніки та інших товарів під час ввезення військової техніки в Україну уніфікується за стандартами НАТО.Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, - пише Європейська правда Закон №9402 вносить зміни до Митного кодексу та інших законів України щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів.Законопроєктом пропонується дозволити під час митного оформлення вантажів від підрозділів збройних сил держав-членів ЄС та НАТО, які допущені на територію України, замість митної декларації використовувати Форму 302 за формою держави, з якої направляються такі підрозділи.Також застосування Форми 302 дозволяється в митних режимах тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, реекспорту, реімпорту та транзиту.За словами нардепа, документ розроблено а рамках реалізації курсу України на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО.

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