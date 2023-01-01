Хто з волинян отримає додаткові виплати до Дня Незалежності України

Українські ветерани та ті, хто мають заслуги перед Батьківщиною, отримають разову грошову допомогу до Дня Незалежності України.Про те, хто і скільки отримає розповів сьогодні, 23 серпня 2023 року, начальник управління з питань виплат Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області, - йдеться на сторінці Волинської ОВА.Зокрема, за його словами, держава забезпечить разову грошову виплату ветеранам війни, постраждалим від нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і відзначились, боронячи власну країну.Що ж стосується розміру грошової допомоги, то вона становить:- для осіб з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин – від 2700 до 3100 грн;- для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітей, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків ‒ 1 000 грн;- для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 100 грн;- для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 650 грн;- для учасників війни та колишніх в'язнів концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, осіб, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітей партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога ‒ 450 грн.Як зазначив Віктор Кривчук, осіб, що мають право на виплати, умовно розділили на чотири групи.– це пенсіонери, що перебувають на обліку в Пенсійному фонді. Виплата їм була здійснена у серпні з основним розміром пенсії. Доналежать військовослужбовці, які не є пенсіонерами та проходять службу. Виплата здійснюється на основі заявок, що подають військові формування, де проходять службу відповідні особи.– це особи, що не є пенсіонерами та не проходять військову службу, а відбувають покарання в ізоляторах тимчасового тримання. Виплати для таких осіб здійснюють через подання відповідних заяв.– це так звані інші особи, що не є пенсіонерами та військовослужбовцями. Цим особам для отримання виплат слід звернутися до наших сервісних центрів. Для цього потрібно мати документи, що ідентифікують особу, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посвідчення, що встановлює відповідний статус і банківський рахунок. Відповідні заявки можна подати ще до першого листопада», – наголосив Віктор Кривчук.