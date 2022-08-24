Сербія та ще дві країни приєдналися до Кримської платформи

Сербія та ще дві країни приєдналися до Кримської платформи
Сербія, а також дві близькосхідні країни – Обʼєднані Арабські Емірати та Бахрейн приєдналися до числа учасників Кримської платформи.

Виступаючи на саміті Кримської платформи, який 23 серпня прийняв Київ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що кількість учасників зросла до 67, - пише Радіо Свобода.

Ця організація була створена з ініціативи України у 2021 році для обговорення на міжнародному рівні проблеми окупованого Криму. У серпні 2021 року у Києві пройшов перший саміт, у декларації якого цілями Кримської платформи було названо «мирне припинення тимчасової окупації» території Криму та «відновлення контролю України над цією територією у повній відповідності до міжнародного права».

Цьогорічний саміт – третій за рахунком. Більшість його учасників, зокрема глави МЗС низки західних країн, беруть участь у режимі онлайн, проте деякі лідери, зокрема президент Литви Гітанас Науседа, премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан та премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, а також президенти Португалії та Угорщини, приїхали до столиці України.

Росія з моменту створення ініціативи піддавала її різкій критиці, називаючи Крим своєю невідʼємною територією.

Сербія, з одного боку, засуджує російську агресію, з іншого боку – відмовляється запроваджувати проти Росії санкції. Днями президент Сербії Александар Вучич зустрічався в Афінах із Володимиром Зеленським. Після зустрічі він заявив, що Сербія підтримує територіальну цілісність України.

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Теги: Кримська платформа, Сербія
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