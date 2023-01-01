Добрі новини від ВолиньPost у День Державного Прапора

Тішить, коли добрих новин багато! Частина з них – про благодійність і допомогу для наших захисників і захисниць. А, отже, про свідому націю!Сьогодні, 23 серпня, ми писали про таке:Молодіжна збірна України з футболу невдовзі стартує у відбірному турнірі Євро-2025 (U-21) поєдинком проти команди Північної Ірландії. Серед збірників є двоє футболістів з обласного центру Волині.Головний тренер синьо-жовтих Унаї Мельгоса назвав імена 23-х виконавців, викликаних на вересневий збір. Луцьк у молодіжній збірній представлятимуть 21-річний півзахисник, який грає за «Дніпро-1», та 20-річний нападник львівського «Руха»Станом на 21 серпня 2023 року, Волинський обласний центр зайнятості видав 317 ваучерів на навчання. З них 166 – для здобуття вищої освіти та 151 – для робітничих професій.22 серпня Латвія вирішила передати Україні чергову партію з 38 автомобілів. Їх конфіскували у п'яних водіїв.Згідно з постановою уряду, шість автомобілів призначені для Міністерства оборони України, зокрема для армійських частин, некомерційних підприємств та організацій.За даними Генштабу ЗСУ, з 24.02.22 по 23.08.23 загальні бойові втрати РФ орієнтовно склали:‒ особового складу ‒ близько 258 820 (+480) осіб,‒ танків ‒ 4 373 (+11) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 8 488 (+12) од,‒ артилерійських систем – 5 318 (+23) од,‒ РСЗВ – 722 (+1) од,‒ засобів ППО ‒ 491 (+0) од,‒ літаків – 315 (+0) од,‒ гелікоптерів – 316 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 324 (+12),‒ крилатих ракет ‒ 1 406 (+0),‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 745 (+23) од,‒ спеціальної техніки ‒ 800 (+3).У волонтерському штабі "Ангар" за півтора року діяльності назбиралося орієнтовно пів сотні прапорів від військових зі словами вдячності та підписами. Ці державні стяги прикрашають стіни волонтерського осередку.Сьогодні, 23 серпня, з нагоди Дня Державного Прапора України у Луцьку замайорів найвищий на Волині синьо-жовтий стяг.23 серпня 2023 року близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф».Це була спецоперація ГУР, яка тривала більше 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Екіпаж здійснював рейс між двома авібазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 см. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер.Зазначається, що Мі-8 приземлився у Харківській області. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані.Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.22 серпня відзначила річницю створення одна з громадський організацій МАРЛОГУ - ГО "Українська Асоціація Захисту Здоров'я "Марлог-Кадуцей".Того ж дня 2022 року медики і фармацевти МАРЛОГУ обʼєдналися і юридично заснували ГО.За рік «Кадуцейчики» змогли зробити багато:- залучити до співпраці 9 потужних закордонних партнерів-асоціацій і 18 українських мережевих партнерів - ГО і БФ з різних регіонів;- отримати 103 144 кг гуманітарної допомоги з-за кордону та від українських благодійників;- зібрати 3 598 189 грн. на закупку турнікетів і аптечок для військових;- сформувати та відправити 568 заявок медзакладам, потребуючим людям та нашим воїнам в гарячі точки України;- успішно реалізовувати три постійно діючих власних проекти «Бачу ціль» «Подарунок просто так» і «Марлог-Мобіль»;- провести фестиваль «Благофест -2»;- пройти стратегічну сесію розвитку ГО від Isar Ednannia;- визначитися з напрямками своєї діяльності по захисту здоров’я після Перемоги України.Українське конструкторсько-виробниче підприємство «Українська Бронетехніка» налагодило спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм одразу з двома країнами-членами НАТО.За інформацією, Сили оборони України вже отримують тисячі нових мінометних пострілів.Зазначається, що 120 мм міномет на сьогодні є одним із найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї української армії. Вони ефективно вражають ворожу живу силу і техніку, знищують укриття, вогневі позиції та допомагають українським захисникам наближати Перемогу.З нагоди Дня Державного Прапора Князівських воїнів нагородили високими державними, відомчими нагородами, Відзнаками командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, бригадними коїнами, цінними подарунками.У Луцьку завершується акція "Нитка єднання", у рамках якої майстрині з різних куточків України в’язали шматочки жовто-блакитного прапора.