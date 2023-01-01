На Волині видали понад 300 ваучерів на безплатне навчання

На Волині видали понад 300 ваучерів на безплатне навчання
Станом на 21 серпня 2023 року, Волинський обласний центр зайнятості видав 317 ваучерів на навчання. З них 166 – для здобуття вищої освіти та 151 – для робітничих професій.

Про це повідомила директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин.

Нагадаємо, освітній ваучер – це документ, що дає можливість безоплатно здобути професійне навчання або перекваліфікацію. На Волині цю послугу здійснює обласний центр зайнятості та його філії.

Як повідомила Алла Куцин під час брифінгу, у розрізі категорій громадян ваучери отримали:
- 269 людей віком старше 45 років;
- 34 переселенці,
- 9 учасників бойових дій;
- 5 людей з інвалідністю.

У розрізі професій для здобуття ступеня магістр найбільше виданих ваучерів за спеціальностями: психологія (58), медсестринство (23), цивільна безпека (інженерія програмного забезпечення, комп'ютерна інженерія і будівництво та цивільна інженерія.

Для перепідготовки та підвищення кваліфікації за робітничими професіями найбільше виданих ваучерів на спеціальності: кухар (45), тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (39), електрогазозварник (16) та кравець (12).

«Кошторис видатків служби на видачу ваучерів в поточному році складає майже 7 мільйонів гривень. Ми передбачаємо збільшення цієї суми, оскільки програма користується популярністю серед волинян», – зазначила очільниця обласного центру зайнятості.

Хто може отримати ваучер

- волиняни віком старше 45 років, а страховий стаж є не меншим 15-ти років;
- звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф (до досягнення ними пенсійного віку);
- внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи;
- особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;
- особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення;
- особи, які у період воєнного стану в Україні отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії;
- звільнені зі служби в органах внутрішніх справ, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, органів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку зі скороченням штату або за станом здоров’я до досягнення ними пенсійного віку.

Усі охочі повинні мати професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіту і не бути зареєстрованими в службі зайнятості як безробітні.

Звернутись із заявкою про ваучер можна особисто у найближчий Центр зайнятості або подати її онлайн (https://voucher.dcz.gov.ua/).
Детальніше про послугу, супровідні документи, перелік професій та пропоновані заклади освіти можна дізнатись на сайті, а також за номером «гарячої лінії»: (066) 353-74-95, (068) 063-42-15.

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Теги: ваучер, навчання, Волинь
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