На Волині видали понад 300 ваучерів на безплатне навчання

Станом на 21 серпня 2023 року, Волинський обласний центр зайнятості видав 317 ваучерів на навчання. З них 166 – для здобуття вищої освіти та 151 – для робітничих професій.Про це повідомила директорка Волинського обласного центру зайнятостіНагадаємо, освітній ваучер – це документ, що дає можливість безоплатно здобути професійне навчання або перекваліфікацію. На Волині цю послугу здійснює обласний центр зайнятості та його філії.Як повідомила Алла Куцин під час брифінгу, у розрізі категорій громадян ваучери отримали:- 269 людей віком старше 45 років;- 34 переселенці,- 9 учасників бойових дій;- 5 людей з інвалідністю.У розрізі професій для здобуття ступеня магістр найбільше виданих ваучерів за спеціальностями: психологія (58), медсестринство (23), цивільна безпека (інженерія програмного забезпечення, комп'ютерна інженерія і будівництво та цивільна інженерія.Для перепідготовки та підвищення кваліфікації за робітничими професіями найбільше виданих ваучерів на спеціальності: кухар (45), тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (39), електрогазозварник (16) та кравець (12).«Кошторис видатків служби на видачу ваучерів в поточному році складає майже 7 мільйонів гривень. Ми передбачаємо збільшення цієї суми, оскільки програма користується популярністю серед волинян», – зазначила очільниця обласного центру зайнятості.- волиняни віком старше 45 років, а страховий стаж є не меншим 15-ти років;- звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф (до досягнення ними пенсійного віку);- внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи;- особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;- особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення;- особи, які у період воєнного стану в Україні отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії;- звільнені зі служби в органах внутрішніх справ, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, органів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку зі скороченням штату або за станом здоров’я до досягнення ними пенсійного віку.Усі охочі повинні мати професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіту і не бути зареєстрованими в службі зайнятості як безробітні.Звернутись із заявкою про ваучер можна особисто у найближчий Центр зайнятості або подати її онлайн (https://voucher.dcz.gov.ua/).Детальніше про послугу, супровідні документи, перелік професій та пропоновані заклади освіти можна дізнатись на, а також за номером «гарячої лінії»: (066) 353-74-95, (068) 063-42-15.