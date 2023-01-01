Україна почала випуск 120-мм мін з країнами НАТО





Про це повідомили на



Сили Оборони України вже отримують тисячі нових мінометних пострілів.



"120 мм міномет на сьогодні є одним з найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї української армії. 120 мм міни ефективно вражають ворожу живу силу і техніку, знищують укриття, вогневі позиції та допомагають українським захисникам наближати Перемогу", - йдеться у дописі.



Мінометні постріли виготовляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам НАТО. Міжнародна кооперація та роззосередження виробничих потужностей допомогли нашому підприємству наростити щомісячні обсяги поставок цих боєприпасів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ТОВ "Українська Бронетехніка" налагодила спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм одразу з двома країнами-членами НАТО.Про це повідомили на сторінці підприємства оборонно-промислового комплексу.Сили Оборони України вже отримують тисячі нових мінометних пострілів."120 мм міномет на сьогодні є одним з найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї української армії. 120 мм міни ефективно вражають ворожу живу силу і техніку, знищують укриття, вогневі позиції та допомагають українським захисникам наближати Перемогу", - йдеться у дописі.Мінометні постріли виготовляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам НАТО. Міжнародна кооперація та роззосередження виробничих потужностей допомогли нашому підприємству наростити щомісячні обсяги поставок цих боєприпасів.

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