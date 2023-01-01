Україна почала випуск 120-мм мін з країнами НАТО

Україна почала випуск 120-мм мін з країнами НАТО
ТОВ "Українська Бронетехніка" налагодила спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм одразу з двома країнами-членами НАТО.

Про це повідомили на сторінці підприємства оборонно-промислового комплексу.

Сили Оборони України вже отримують тисячі нових мінометних пострілів.

"120 мм міномет на сьогодні є одним з найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї української армії. 120 мм міни ефективно вражають ворожу живу силу і техніку, знищують укриття, вогневі позиції та допомагають українським захисникам наближати Перемогу", - йдеться у дописі.

Мінометні постріли виготовляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам НАТО. Міжнародна кооперація та роззосередження виробничих потужностей допомогли нашому підприємству наростити щомісячні обсяги поставок цих боєприпасів.

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Теги: Україна, НАТО, боєприпаси
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