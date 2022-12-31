Чи зміниться тариф на тепло в новому опалювальному сезоні

Чи зміниться тариф на тепло в новому опалювальному сезоні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про забезпечення незмінності тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні.

Про це глава уряду написав на своїй сторінці в телеграмі.

Уряд продовжив дію ПСО на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. «Нафтогаз» буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 грн за кубічний метр.

"Це рішення — частина комплексних заходів з підготовки до зими. Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів", - йдеться у дописі Шмигаля.

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Теги: Україна, опалювальний сезон, тариф
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