Чи зміниться тариф на тепло в новому опалювальному сезоні

Прем'єр-міністр Україниповідомив про забезпечення незмінності тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні.Про це глава уряду написав на своїй сторінці в телеграмі.Уряд продовжив дію ПСО на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. «Нафтогаз» буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 грн за кубічний метр."Це рішення — частина комплексних заходів з підготовки до зими. Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів", - йдеться у дописі Шмигаля.