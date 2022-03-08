Процедуру отримання статусу УБД спростили, треба тільки одна довідка
Сьогодні, 03:41
Кабінет Міністрів України спростив процедуру отримання статусу учасника бойових дій.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук у себе в телеграмі.
"Внесено зміни до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України", - йдеться у дописі.
Спрощено порядок надання статусу учасника бойових дій внаслідок зменшення кількості документів, які подаються на розгляд відповідної комісії з питань визначення статусу учасника бойових дій, а саме, передбачено надання лише однієї довідки про безпосередню участь особи у зазначених заходах, яка є підставою для надання статусу учасника бойових дій.
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Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук у себе в телеграмі.
"Внесено зміни до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України", - йдеться у дописі.
Спрощено порядок надання статусу учасника бойових дій внаслідок зменшення кількості документів, які подаються на розгляд відповідної комісії з питань визначення статусу учасника бойових дій, а саме, передбачено надання лише однієї довідки про безпосередню участь особи у зазначених заходах, яка є підставою для надання статусу учасника бойових дій.
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