Процедуру отримання статусу УБД спростили, треба тільки одна довідка

Процедуру отримання статусу УБД спростили, треба тільки одна довідка
Кабінет Міністрів України спростив процедуру отримання статусу учасника бойових дій.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук у себе в телеграмі.

"Внесено зміни до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України", - йдеться у дописі.

Спрощено порядок надання статусу учасника бойових дій внаслідок зменшення кількості документів, які подаються на розгляд відповідної комісії з питань визначення статусу учасника бойових дій, а саме, передбачено надання лише однієї довідки про безпосередню участь особи у зазначених заходах, яка є підставою для надання статусу учасника бойових дій.

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Теги: війна, УБД, спрощення, Кабмін
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