Двоє лучан зіграють за молодіжну збірну України у відборі на Євро-2025





Головний тренер синьо-жовтих Унаї Мельгоса назвав імена 23-х виконавців, викликаних на вересневий збір. Луцьк у молодіжній збірній представлятимуть 21-річний півзахисник Валентин Рубчинський, який грає за «Дніпро-1», та 20-річний нападник львівського «Руха» Денис Теслюк, - повідомляє



Денис Теслюк є вихованцем луцької «Волині». За дорослу команду дебютував у квітні 2021 року у матчі проти херсонського «Кристалу». Згодом став гравцем львівського клубу «Рух», за який виступає в УПЛ. Для Теслюка це перший виклик у молодіжну збірну в кар'єрі.



Валентин Рубчинський, який грає на позиції центрального півзахисника, виступає за дніпрян із 2019 року. Для нього це вже не перший виклик у «молодіжку». Нещодавно футболіст забив ефектний м’яч у Лізі Європи.



Наступний відбірний цикл чемпіонату Європи молодіжна збірна України (гравці 2002 року народження й молодші) розпочне 12 вересня домашнім матчем проти команди Північної Ірландії. Ця гра відбудеться у Словаччині (початок – о 19.30 за київським часом). Також у групі F, окрім цих двох збірних, виступатимуть Англія, Сербія, Азербайджан та Люксембург.



Також у межах підготовки до старту у кваліфікації Євро-2025 (U-21) синьо-жовті проведуть спаринг із молодіжною збірною Німеччини. Поєдинок відбудеться 8 вересня в Саарбрюкені (початок – о 19.15 за київським часом).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Молодіжна збірна України з футболу невдовзі стартує у відбірному турнірі Євро-2025 (U-21) поєдинком проти команди Північної Ірландії. Серед збірників є двоє футболістів з обласного центру Волині.Головний тренер синьо-жовтихназвав імена 23-х виконавців, викликаних на вересневий збір. Луцьк у молодіжній збірній представлятимуть 21-річний півзахисник, який грає за «Дніпро-1», та 20-річний нападник львівського «Руха», - повідомляє ІА Волинські новини , посилаючись на УАФ.Денис Теслюк є вихованцем луцької «Волині». За дорослу команду дебютував у квітні 2021 року у матчі проти херсонського «Кристалу». Згодом став гравцем львівського клубу «Рух», за який виступає в УПЛ. Для Теслюка це перший виклик у молодіжну збірну в кар'єрі.Валентин Рубчинський, який грає на позиції центрального півзахисника, виступає за дніпрян із 2019 року. Для нього це вже не перший виклик у «молодіжку». Нещодавно футболіст забив ефектний м’яч у Лізі Європи.Наступний відбірний цикл чемпіонату Європи молодіжна збірна України (гравці 2002 року народження й молодші) розпочне 12 вересня домашнім матчем проти команди Північної Ірландії. Ця гра відбудеться у Словаччині (початок – о 19.30 за київським часом). Також у групі F, окрім цих двох збірних, виступатимуть Англія, Сербія, Азербайджан та Люксембург.Також у межах підготовки до старту у кваліфікації Євро-2025 (U-21) синьо-жовті проведуть спаринг із молодіжною збірною Німеччини. Поєдинок відбудеться 8 вересня в Саарбрюкені (початок – о 19.15 за київським часом).

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