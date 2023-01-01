На війні загинув військовий з Волині Руслан Швець

На війні загинув військовий з Волині Руслан Швець
Захищаючи незалежність та територіальну цілісність загинув військовослужбовець з Волині Руслан Швець.

Про це повідомили на у Ківерцівській міській раді.

"На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець з села Звози Швець Руслан Вікторович, 1987 року народження.
Старший стрілець-оператор єгерського батальйону, старший солдат Руслан Швець загинув героїчною смертю 22 серпня 2023 року внаслідок мінно-вибухової травми під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Степове Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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Теги: Волинь, Ківерці, загибель, війна
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