На війні загинув військовий з Волині Руслан Швець

Руслан Швець.



Про це повідомили на у Ківерцівській міській раді.



"На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець з села Звози Швець Руслан Вікторович, 1987 року народження.

Старший стрілець-оператор єгерського батальйону, старший солдат Руслан Швець загинув героїчною смертю 22 серпня 2023 року внаслідок мінно-вибухової травми під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Степове Харківської області", - йдеться у повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи незалежність та територіальну цілісність загинув військовослужбовець з ВолиніПро це повідомили на у Ківерцівській міській раді."На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець з села Звози Швець Руслан Вікторович, 1987 року народження.Старший стрілець-оператор єгерського батальйону, старший солдат Руслан Швець загинув героїчною смертю 22 серпня 2023 року внаслідок мінно-вибухової травми під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Степове Харківської області", - йдеться у повідомленні.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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