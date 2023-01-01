На війні загинув військовий з Волині Руслан Швець
Сьогодні, 01:15
Захищаючи незалежність та територіальну цілісність загинув військовослужбовець з Волині Руслан Швець.
Про це повідомили на у Ківерцівській міській раді.
"На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець з села Звози Швець Руслан Вікторович, 1987 року народження.
Старший стрілець-оператор єгерського батальйону, старший солдат Руслан Швець загинув героїчною смертю 22 серпня 2023 року внаслідок мінно-вибухової травми під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Степове Харківської області", - йдеться у повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили на у Ківерцівській міській раді.
"На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець з села Звози Швець Руслан Вікторович, 1987 року народження.
Старший стрілець-оператор єгерського батальйону, старший солдат Руслан Швець загинув героїчною смертю 22 серпня 2023 року внаслідок мінно-вибухової травми під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Степове Харківської області", - йдеться у повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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