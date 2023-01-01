Добрі новини від ВолиньPost за 22 серпня

Українці й українки продовжують боротися за незалежність. Зрештою ми обов'язково здолаємо темряву і доведемо, що світло завжди перемагає!А ми традиційно нагадаємо вам про світло у новинній стрічці. Сьогодні, 22 серпня, ми писали про таке:«Греція візьме участь у тренуванні наших пілотів на F-16. І я дякую Прем'єр-міністру Кіріакосу Міцотакісу та вашій команді за готовність більше допомогти із захистом свободи України. Ми вдячні за те, що буде оборонна підтримка Греції для України. Це честь для мене – бути сьогодні тут, щоб надати нового імпульсу нашим відносинам, зробити нашу співпрацю ще кориснішою для наших народів», – сказав38-річні легендарні футболістита волинянинзнялися у кумедному проморолику до фільму «Довбуш». Також повідомляється, що ексгравці збірної України з'являться також у самому фільмі. Їхні ролі наразі невідомі.За інформацією проєкту «Бомбардир», ексгравці збірної України зіграли епізодичні ролі в новому фільмі «Довбуш», допрем'єрний показ якого відбувся в Івано-Франківську.Міська рада Володимира придбає для військовослужбовців громади необхідні квадрокоптери та засоби боротьби з ворожими дронами.Так, міська рада придбає для оборонців України десять антидронових рушниць та 86 безпілотних літальних апаратів. На це з міського бюджету буде виділено близько 20 мільйонів гривень.Наталія Ковалик з Каменя-Каширського проявила себе як обізнана кондитерка і талановита флористка, готуючи домашній зефір, який пахне яблуками та подібний на вигляд до справжніх квітів.З натуральної зефірної маси Наталя вміло творить доволі реалістичні квіткові композиції, букети, які нерідко викликають щирий подив у людей. Цього вау-ефекту вона досягає, використовуючи різноманітні технічні пристосування, кухарські секрети і, звісно, покладаючись на власний природжений хист.Сили оборони України за минулу добу ліквідували 410 окупантів, 31 ворожу артилерійську систему, 27 ББМ та 4 танки.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.23 орієнтовно склали:• особового складу − близько 258 340 (+410) осіб,• танків − 4 362 (+4) од,• бойових броньованих машин − 8 476 (+27) од,• артилерійських систем − 5 295 (+31) од,• РСЗВ − 721 (+2) од,• засобів ППО − 491 (+2) од,• літаків − 315 (+0) од,• гелікоптерів − 316 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 312 (+3) од,• крилатих ракет − 1 406 (+0),• кораблів/катерів − 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 722 (+30) од,• спеціальної техніки − 797 (+3) од.Понад 40 пакетиків сухих трав упродовж цього літа для військових зібрали школярі Мстишинської гімназії.Дев’ятикласницяразом із меншою сестрою Марією у гуртку два роки. Розповідають: усі трави сушать у будинках, на горищах.Листя малини сушиться приблизно до тижня, нагідки і ромашка сушили до десяти днів, — говорить Антоніна.Підрозділи Волинської бригади тероборони у Серебрянському лісі на Луганщині знищили ворожу «Буханку» (УАЗ СГР), якою здійснювалася доставка на вогневі позиції мінометних розрахунків!Аеророзвідники 55 окремого батальйону 100 обр ТрО вистежили автівку темної пори доби й оперативно передали координати артилеристам.Точний удар - і «Буханка» ефектно розлітається на друзки!Мешканці села Крухиничі Локачинської громади Володимирського району викупили ставок у місцевого фермера. Це місце стало центром для відпочинку, купання і риболовлі. Водойму зарибнили, і тепер там можна спіймати коропа та білого амура.Американські хірурги втретє проведуть безоплатні операції для українських бійців у межах програми Face To Face.У селі Кияж Доросинівської громади одружився захисник України Володимир Гусліков.Волинянин Дмитро Вишинський завоював титул чемпіона Європи з легкої атлетики серед осіб з порушеннями слуху.