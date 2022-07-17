Жителі волинського села «скинулися» і викупили ставок. ВІДЕО





Про це пише



Громада села Крухиничі зібрала 30 тисяч гривень аби викупити ставок під назвою Джерельне.



Згодом громада не взялася його розчищати. Аби розірвати договір з орендарем, мешканці написали звернення, скликали сесію і лише потім почали збирати гроші або викупити ставок і зробити інфраструктуру.



«Привезли пісок, зробили гойдалки, пірса. Зараз ми робимо пірс, такий в перспективі, можливо, ми ще його далі розширимо як сцену. Тому що і був на цьому ставкові, був проведений масовий захід, приїжджали виконавці, збирали кошти на ЗСУ», - розповів староста Крухиничівського старостинського округу Богдан Бернадський.



Аби місце стало улюбленим для рибалок, у селі створили й рибальську спілку, члени якої платять внески і за ці кошти зариблюють ставок.



«Коропа запустили. Товстолоб, білий амур - така риба, яка як санітар, яка вичищає саме плесо. Карася», - каже Богдан Бернадський.



За словами старости згодом, тут вкотре проведуть масовий захід, на якому збиратимуть кошти для військових. Так, ставок джерельний став центром села.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці села Крухиничі Локачинської громади Володимирського району викупили ставок у місцевого фермера. Це місце стало центром для відпочинку, купання і риболовлі. Водойму зарибнили, і тепер там можна спіймати коропа та білого амура.Про це пише ВСН з посиланням на сюжет 12 каналу Громада села Крухиничі зібрала 30 тисяч гривень аби викупити ставок під назвою Джерельне.Згодом громада не взялася його розчищати. Аби розірвати договір з орендарем, мешканці написали звернення, скликали сесію і лише потім почали збирати гроші або викупити ставок і зробити інфраструктуру.«Привезли пісок, зробили гойдалки, пірса. Зараз ми робимо пірс, такий в перспективі, можливо, ми ще його далі розширимо як сцену. Тому що і був на цьому ставкові, був проведений масовий захід, приїжджали виконавці, збирали кошти на ЗСУ», - розповів староста Крухиничівського старостинського округуАби місце стало улюбленим для рибалок, у селі створили й рибальську спілку, члени якої платять внески і за ці кошти зариблюють ставок.«Коропа запустили. Товстолоб, білий амур - така риба, яка як санітар, яка вичищає саме плесо. Карася», - каже Богдан Бернадський.За словами старости згодом, тут вкотре проведуть масовий захід, на якому збиратимуть кошти для військових. Так, ставок джерельний став центром села.

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