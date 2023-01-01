На Харківщині загинув воїн з Волині Сергій Шмигельський

Шмигельського Сергія Івановича.



Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.



У березні 2022 року Сергій Шмигельський був мобілізований до Збройних сил України.



20 серпня 2023 року життя воїна під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку обірвав ворожий обстріл.



«Ніхто не розрадить серце згорьованої матері Надії Романівни, не втішить сина Максима. Висловлюємо щирі співчуття родині та схиляємо голови в скорботі, – ідеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна забрала життя ще одного захисника України, маневичанинаПро це повідомив Маневицький селищний головаУ березні 2022 року Сергій Шмигельський був мобілізований до Збройних сил України.20 серпня 2023 року життя воїна під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку обірвав ворожий обстріл.«Ніхто не розрадить серце згорьованої матері Надії Романівни, не втішить сина Максима. Висловлюємо щирі співчуття родині та схиляємо голови в скорботі, – ідеться у повідомленні.

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