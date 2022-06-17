На Волині повідомили про підозру ексдиректору державного лісгоспу у розтраті понад 15 мільйонів

Розтратив понад 15 мільйонів гривень – ексдиректору лісогосподарського підприємства на Волині повідомили про підозру.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Керівник Волинської обласної прокуратури повідомив колишньому директору одного з державних лісогосподарських підприємств, депутату міської ради про підозру у вчиненій шляхом зловживання службовим становищем розтраті державного майна в особливо великих розмірах.За даними слідства, упродовж 2019-2021 років посадовець за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства розтратив державне майно на загальну суму понад 15 мільйонів гривень, безпідставного перераховуючи грошові кошти з банківського рахунку підприємства на користь суб'єктів господарювання за нібито надані послуги з ремонту транспортних засобів, автоперевезення, ремонту приміщень, навантаження лісопродукції, постачання товарно-матеріальних цінностей, які фактично не надавалися.Вирішується питання про обрання підозрюваному, який нині обіймає посаду директора одного з регіональних лісових офісів державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та про відсторонення його від посади.На його майно накладено арешт.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.