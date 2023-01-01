Волинські тероборонівці знищили на Луганщині ворожу «Буханку». ВІДЕО
Сьогодні, 12:33
Волинські тероборонівці знищили на Луганщині ворожу «Буханку».
Про це повідомили у бригаді.
"Підрозділи Волинської бригади тероборони у Серебрянському лісі на Луганщині знищили ворожу "Буханку" (УАЗ СГР), якою здійснювалася доставка на вогневі позиції мінометних розрахунків!
Аеророзвідники 55 окремого батальйону 100 обр ТрО вистежили автівку темної пори доби й оперативно передали координати артилеристам.
Точний удар - і "Буханка" ефектно розлітається на друзки!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що волинські тероборонівці показали чергову вдалу атаку FPV-дронів по окупантах.
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Про це повідомили у бригаді.
"Підрозділи Волинської бригади тероборони у Серебрянському лісі на Луганщині знищили ворожу "Буханку" (УАЗ СГР), якою здійснювалася доставка на вогневі позиції мінометних розрахунків!
Аеророзвідники 55 окремого батальйону 100 обр ТрО вистежили автівку темної пори доби й оперативно передали координати артилеристам.
Точний удар - і "Буханка" ефектно розлітається на друзки!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що волинські тероборонівці показали чергову вдалу атаку FPV-дронів по окупантах.
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