Волинські тероборонівці знищили на Луганщині ворожу «Буханку». ВІДЕО





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"Підрозділи Волинської бригади тероборони у Серебрянському лісі на Луганщині знищили ворожу "Буханку" (УАЗ СГР), якою здійснювалася доставка на вогневі позиції мінометних розрахунків!



Аеророзвідники 55 окремого батальйону 100 обр ТрО вистежили автівку темної пори доби й оперативно передали координати артилеристам.



Точний удар - і "Буханка" ефектно розлітається на друзки!" - йдеться в повідомленні.





Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські тероборонівці знищили на Луганщині ворожу «Буханку».Про це повідомили у бригаді."Підрозділи Волинської бригади тероборони у Серебрянському лісі на Луганщині знищили ворожу "Буханку" (УАЗ СГР), якою здійснювалася доставка на вогневі позиції мінометних розрахунків!Аеророзвідники 55 окремого батальйону 100 обр ТрО вистежили автівку темної пори доби й оперативно передали координати артилеристам.Точний удар - і "Буханка" ефектно розлітається на друзки!" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що волинські тероборонівці показали чергову вдалу атаку FPV-дронів по окупантах

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