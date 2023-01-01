Волинські тероборонівці показали чергову вдалу атаку FPV-дронів по окупантах. ВІДЕО





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"Цього разу в Серебрянському лісі на Луганщині не пощастило ворожій бойовій машині піхоти (БМП-1), яка занадилася обстрілювати наші позиції.



Ворожу бронетехніку було вистежено й успішно атаковано під час руху ударним безпілотником.



Окрім підбитої БМП-1, у ворога – щонайменше два «трьохсотих». І так (або й гірше!) буде з кожним, хто ступив своїм брудним орківським чоботом на нашу святу українську землю!" - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці показали чергову вдалу атаку від пілотів FPV-дронів Волинської бригади тероборони!Про це повідомляють на сторінці бригади."Цього разу в Серебрянському лісі на Луганщині не пощастило ворожій бойовій машині піхоти (БМП-1), яка занадилася обстрілювати наші позиції.Ворожу бронетехніку було вистежено й успішно атаковано під час руху ударним безпілотником.Окрім підбитої БМП-1, у ворога – щонайменше два «трьохсотих». І так (або й гірше!) буде з кожним, хто ступив своїм брудним орківським чоботом на нашу святу українську землю!" - йдеться в повідомленні.

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