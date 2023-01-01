Волинські тероборонівці показали чергову вдалу атаку FPV-дронів по окупантах. ВІДЕО

Волинські тероборонівці показали чергову вдалу атаку FPV-дронів по окупантах. ВІДЕО
Бійці показали чергову вдалу атаку від пілотів FPV-дронів Волинської бригади тероборони!

Про це повідомляють на сторінці бригади.

"Цього разу в Серебрянському лісі на Луганщині не пощастило ворожій бойовій машині піхоти (БМП-1), яка занадилася обстрілювати наші позиції.

Ворожу бронетехніку було вистежено й успішно атаковано під час руху ударним безпілотником.

Окрім підбитої БМП-1, у ворога – щонайменше два «трьохсотих». І так (або й гірше!) буде з кожним, хто ступив своїм брудним орківським чоботом на нашу святу українську землю!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинські тероборонівці, дрони, атака
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські тероборонівці показали чергову вдалу атаку FPV-дронів по окупантах. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
На Волині водій маршрутки нахамив військовому: його обіцяють покарати, а перевізника – перевірити
Сьогодні, 11:20
Заховали у спальні мішки та ковдри: на «Ягодині» у водіїв-далекобійників вилучили 400 коробок електронних сигарет
Сьогодні, 11:00
Трагічно загинув в.о. посла України у Вірменії
Сьогодні, 10:45
Загиблому воїну з Волині Сергію Багнюку просять присвоїти звання «Герой України»
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
На Одещині збили три дрони, але є влучання На Одещині збили три дрони, але є влучання
22 червень, 09:37
Україна не б'є по території РФ, – Подоляк Україна не б'є по території РФ, – Подоляк
01 березень, 11:13
Дрони від «Української команди» вже на фронті і палять ворожі цілі, – ГУР Дрони від «Української команди» вже на фронті і палять ворожі цілі, – ГУР
10 серпень, 16:14
Показали наслідки обстрілу нафтобази на Рівненщині. ФОТО Показали наслідки обстрілу нафтобази на Рівненщині. ФОТО
10 серпень, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські тероборонівці показали чергову вдалу атаку FPV-дронів по окупантах. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
 0
На Волині водій маршрутки нахамив військовому: його обіцяють покарати, а перевізника – перевірити
Сьогодні, 11:20
 0
Заховали у спальні мішки та ковдри: на «Ягодині» у водіїв-далекобійників вилучили 400 коробок електронних сигарет
Сьогодні, 11:00
 0
Трагічно загинув в.о. посла України у Вірменії
Сьогодні, 10:45
 0
Загиблому воїну з Волині Сергію Багнюку просять присвоїти звання «Герой України»
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8