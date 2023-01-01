Заховали у спальні мішки та ковдри: на «Ягодині» у водіїв-далекобійників вилучили 400 коробок електронних сигарет
Сьогодні, 11:00
На "Ягодині" зі спальних місць водіїв-далекобійників вилучили загалом 400 коробок одноразових електронних сигарет "Ельфбар" вартістю понад 200 тисяч гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Незадекларований підакцизний товар чоловіки приховали у спальні мішки, ковдри, білизну, в'їжджаючи в Україну як підприємці-перевізники мінеральних добрив.
Крім протоколів про порушення митних правил за ознаками частини 3 ст. 471 Митного кодексу, які тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів правопорушення або без неї, митники скерували повідомлення до правоохоронців. Адже незаконне транспортування з метою подальшого збуту підакцизних товарів є також предметом пильної уваги Кримінального кодексу, а відповідно до його статті 204 такі дії караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товару.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Незадекларований підакцизний товар чоловіки приховали у спальні мішки, ковдри, білизну, в'їжджаючи в Україну як підприємці-перевізники мінеральних добрив.
Крім протоколів про порушення митних правил за ознаками частини 3 ст. 471 Митного кодексу, які тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів правопорушення або без неї, митники скерували повідомлення до правоохоронців. Адже незаконне транспортування з метою подальшого збуту підакцизних товарів є також предметом пильної уваги Кримінального кодексу, а відповідно до його статті 204 такі дії караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товару.
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