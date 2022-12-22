У Ковелі на вокзалі жінка пограбувала чоловіка, коли той спав





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Повідомлення про злочин до правоохоронців надійшло учора, 22 серпня.



Зловмисниця викрала мобільний телефон Huawеi у 26-річного жителя Ковельського району, коли той заснув у приміщенні вокзалу. Сума завданих матеріальних збитків – 1 тис. 500 грн.



Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїла 44-річна жителька цього ж району. Викрадений телефон поліцейські вилучили.



За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельські поліцейські оперативно розкрили крадіжку на залізничному вокзалі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Повідомлення про злочин до правоохоронців надійшло учора, 22 серпня.Зловмисниця викрала мобільний телефон Huawеi у 26-річного жителя Ковельського району, коли той заснув у приміщенні вокзалу. Сума завданих матеріальних збитків – 1 тис. 500 грн.Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїла 44-річна жителька цього ж району. Викрадений телефон поліцейські вилучили.За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.

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