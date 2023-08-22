На російських аеродромах «Сольці» та «Шайковка» були знищені два Ту-22, атакували дронами, – ЗМІ
Сьогодні, 11:50
Внаслідок атак по аеродромах "Сольці" та "Шайковка" були повністю знищені два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, ще два літаки пошкоджені.
Про це повідомило джерело УП у розвідці.
"Два бомбардувальники Ту-22М3 повністю знищено, ще два літаки незначно пошкоджені", - йдеться в повідомленні.
Співбесідник УП повідомляє, що аеродроми атаковані квадрокоптерами з території рф.
Нагадаємо, що 21 серпня російські Telegram-канали повідомили про спробу атаки дроном ЗСУ аеродрому у Калузькій області вранці. Там, як стверджували Telegram-канали, ушкоджень зазнав літак, який не використовується. Губернатор регіону заявляв, що на території Кіровського району було відбито атаку БПЛА і що постраждалих та інших руйнувань інфраструктури нібито немає.
19 серпня атаковано безпілотниками військовий аеродром у Новгородській області рф, повідомлялося про пошкодження щонайменше одного літака.
Пізніше ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки безпілотників на аеродром Україна вперше змогла повністю знищити стратегічний ядерний бомбардувальник Збройних сил рф.
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Про це повідомило джерело УП у розвідці.
"Два бомбардувальники Ту-22М3 повністю знищено, ще два літаки незначно пошкоджені", - йдеться в повідомленні.
Співбесідник УП повідомляє, що аеродроми атаковані квадрокоптерами з території рф.
Нагадаємо, що 21 серпня російські Telegram-канали повідомили про спробу атаки дроном ЗСУ аеродрому у Калузькій області вранці. Там, як стверджували Telegram-канали, ушкоджень зазнав літак, який не використовується. Губернатор регіону заявляв, що на території Кіровського району було відбито атаку БПЛА і що постраждалих та інших руйнувань інфраструктури нібито немає.
19 серпня атаковано безпілотниками військовий аеродром у Новгородській області рф, повідомлялося про пошкодження щонайменше одного літака.
Пізніше ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки безпілотників на аеродром Україна вперше змогла повністю знищити стратегічний ядерний бомбардувальник Збройних сил рф.
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