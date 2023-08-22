На російських аеродромах «Сольці» та «Шайковка» були знищені два Ту-22, атакували дронами, – ЗМІ





Про це повідомило джерело



"Два бомбардувальники Ту-22М3 повністю знищено, ще два літаки незначно пошкоджені", - йдеться в повідомленні.



Співбесідник УП повідомляє, що аеродроми атаковані квадрокоптерами з території рф.



Нагадаємо, що 21 серпня російські Telegram-канали повідомили про спробу атаки дроном ЗСУ аеродрому у Калузькій області вранці. Там, як стверджували Telegram-канали, ушкоджень зазнав літак, який не використовується. Губернатор регіону заявляв, що на території Кіровського району було відбито атаку БПЛА і що постраждалих та інших руйнувань інфраструктури нібито немає.



19 серпня атаковано безпілотниками військовий аеродром у Новгородській області рф, повідомлялося про пошкодження щонайменше одного літака.



Пізніше ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки безпілотників на аеродром Україна вперше змогла повністю знищити стратегічний ядерний бомбардувальник Збройних сил рф.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок атак по аеродромах "Сольці" та "Шайковка" були повністю знищені два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, ще два літаки пошкоджені.Про це повідомило джерело УП у розвідці."Два бомбардувальники Ту-22М3 повністю знищено, ще два літаки незначно пошкоджені", - йдеться в повідомленні.Співбесідник УП повідомляє, що аеродроми атаковані квадрокоптерами з території рф.Нагадаємо, що 21 серпня російські Telegram-канали повідомили про спробу атаки дроном ЗСУ аеродрому у Калузькій області вранці. Там, як стверджували Telegram-канали, ушкоджень зазнав літак, який не використовується. Губернатор регіону заявляв, що на території Кіровського району було відбито атаку БПЛА і що постраждалих та інших руйнувань інфраструктури нібито немає.19 серпня атаковано безпілотниками військовий аеродром у Новгородській області рф, повідомлялося про пошкодження щонайменше одного літака.Пізніше ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки безпілотників на аеродром Україна вперше змогла повністю знищити стратегічний ядерний бомбардувальник Збройних сил рф.

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