У війні з росією загинув Герой з Волині Владислав Мисинюк
Сьогодні, 11:30
Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Владислава Мисинюка.
Про це пишуть на сторінці Затурцівської громади у фейсбуці.
Сумну звістку повідомили сьогодні, 22 серпня.
«Небесне військо поповнилось ще одним Героєм України. Загинув житель села Семеринське, Мисинюк Владислав Іванович», – ідеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
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Про це пишуть на сторінці Затурцівської громади у фейсбуці.
Сумну звістку повідомили сьогодні, 22 серпня.
«Небесне військо поповнилось ще одним Героєм України. Загинув житель села Семеринське, Мисинюк Владислав Іванович», – ідеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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