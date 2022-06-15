У війні з росією загинув Герой з Волині Владислав Мисинюк

Владислава Мисинюка.



Про це пишуть на сторінці Затурцівської громади у фейсбуці.



Сумну звістку повідомили сьогодні, 22 серпня.



«Небесне військо поповнилось ще одним Героєм України. Загинув житель села Семеринське, Мисинюк Владислав Іванович», – ідеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти забрали життя воїна з ВолиніПро це пишуть на сторінці Затурцівської громади у фейсбуці.Сумну звістку повідомили сьогодні, 22 серпня.«Небесне військо поповнилось ще одним Героєм України. Загинув житель села Семеринське, Мисинюк Владислав Іванович», – ідеться у повідомленні.

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