У війні з росією загинув Герой з Волині Владислав Мисинюк

У війні з росією загинув Герой з Волині Владислав Мисинюк
Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Владислава Мисинюка.

Про це пишуть на сторінці Затурцівської громади у фейсбуці.

Сумну звістку повідомили сьогодні, 22 серпня.

«Небесне військо поповнилось ще одним Героєм України. Загинув житель села Семеринське, Мисинюк Владислав Іванович», – ідеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

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Теги: Владислав Мисинюк, Волинь, загиблий
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