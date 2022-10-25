Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв

Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв
Сьогодні, 22 серпня, об 11:30 до Луцька прибуває Гуманітарна місія "НА ЩИТІ", яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.

Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.

Зустрічатимуть полеглих захисників об 11:00 у селі Підгайці на АЗС «Аветра».

Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»", - наголосила волонтерка.

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Теги: Луцьк, На щиті, Герої
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