На Рівненщині – обшуки у всіх приміщеннях ВЛК та МСЕК





Про це



За даними співрозмовника, у приміщеннях медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій працюють працівники управління стратегічних розслідувань профільного департаменту Нацполіції.



Джерело зазначило, що правоохоронці шукають документацію, яка може свідчити про корупційну діяльність посадовців.



Суспільне звернулось за коментарем до пресслужби управління. Там зазначили, що наразі цю інформацію не коментують.



Про що заявляв раніше президент Зеленський



14 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що у Збройних силах України "багато проблем" через неякісну роботу військово-лікарських комісій (ВЛК). За його словами, вже готуються відповідні рішення з боку влади.



"Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом. Мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення", — наголосив Зеленський і додав, що коли військові ЗСУ повертаються з передової, вони заслуговують бачити та відчувати, що це – саме тилові міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненщині у вівторок, 22 серпня, правоохоронці проводять обшуки у всіх приміщеннях МСЕК та ВЛК.Про це Суспільному стало відомо від достовірного джерела в правоохоронних органах.За даними співрозмовника, у приміщеннях медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій працюють працівники управління стратегічних розслідувань профільного департаменту Нацполіції.Джерело зазначило, що правоохоронці шукають документацію, яка може свідчити про корупційну діяльність посадовців.Суспільне звернулось за коментарем до пресслужби управління. Там зазначили, що наразі цю інформацію не коментують.14 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що у Збройних силах України "багато проблем" через неякісну роботу військово-лікарських комісій (ВЛК). За його словами, вже готуються відповідні рішення з боку влади."Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом. Мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення", — наголосив Зеленський і додав, що коли військові ЗСУ повертаються з передової, вони заслуговують бачити та відчувати, що це – саме тилові міста.

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