На Волині чоловік влаштував підпільний покер: як його покарали





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Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, обвинувачений Володимир Ф. у січні цього року орендував будинок, придбав стіл для гри в покер, а також карти і фішки. Вже наприкінці березня він запросив трьох знайомих попрацювати у імпровізованому гральному закладі.



«Будучи в якості «дилера» у грі «покер» <вони> виконували функції, які полягали у проведенні інструктування гравців про умови азартної гри, наданні доступу до цих ігор шляхом прийняття від учасників ставок, веденні гри та стеженні за дотриманням її правил, роздачі гральних карт, видачі виграшів у вигляді фішок», – йдеться у матеріалах справи.



Питанням видачі грошей займався власне обвинувачений. Прибуток полягав в отриманні комісії в розмірі не менше 100 гривень від кожної роздачі гральних карт. Відтак сума отриманої комісії залежала від інтенсивності гри та кількості гравців. Щонайменше ігри проводили раз у тиждень, встановили правоохоронці. Однак скільки саме провели їх сумарно, та які прибутки отримав організатор ігор, у вироку не зазначено.



Діяльність підпільного грального закладу правоохоронці припинили 8 червня, а щодо Володимира Ф. відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 203-2 ККУ (незаконна діяльність в організації азартних ігор).



У липні чоловік підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 18 серпня суддя Ігор Ясельський цю угоду затвердив. Тож чоловіка визнали винним і призначили йому 170 тис. грн штрафу, а також на рік заборонили організовувати азартні ігри. Все обладнання для гри в покер конфіскують у дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький суд призначив 170 тис. грн штрафу організатору підпільних ігор в покер. Встановлено, що чоловік не мав жодних ліцензій на проведення азартних ігор, однак, попри це, мінімум щотижня проводив ігри в покер у спеціально орендованому будинку.Про це пише Zaхіd.net Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, обвинувачений. у січні цього року орендував будинок, придбав стіл для гри в покер, а також карти і фішки. Вже наприкінці березня він запросив трьох знайомих попрацювати у імпровізованому гральному закладі.«Будучи в якості «дилера» у грі «покер» <вони> виконували функції, які полягали у проведенні інструктування гравців про умови азартної гри, наданні доступу до цих ігор шляхом прийняття від учасників ставок, веденні гри та стеженні за дотриманням її правил, роздачі гральних карт, видачі виграшів у вигляді фішок», – йдеться у матеріалах справи.Питанням видачі грошей займався власне обвинувачений. Прибуток полягав в отриманні комісії в розмірі не менше 100 гривень від кожної роздачі гральних карт. Відтак сума отриманої комісії залежала від інтенсивності гри та кількості гравців. Щонайменше ігри проводили раз у тиждень, встановили правоохоронці. Однак скільки саме провели їх сумарно, та які прибутки отримав організатор ігор, у вироку не зазначено.Діяльність підпільного грального закладу правоохоронці припинили 8 червня, а щодо Володимира Ф. відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 203-2 ККУ (незаконна діяльність в організації азартних ігор).У липні чоловік підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 18 серпня суддя Ігор Ясельський цю угоду затвердив. Тож чоловіка визнали винним і призначили йому 170 тис. грн штрафу, а також на рік заборонили організовувати азартні ігри. Все обладнання для гри в покер конфіскують у дохід держави.

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