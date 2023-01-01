Заволодів 310 тисячами: на Волині судитимуть виконроба вінницького підприємства

Виконроба вінницького підприємства на Волині судитимуть за заволодіння бюджетними коштами.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про вчинення виконробом однієї з вінницьких будівельних компаній службового підроблення й заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.Слідство встановило, що підприємство згідно з договорами, укладеними із Волинською обласною державною адміністрацією, виконувало роботи з реконструкції нежитлових приміщень під амбулаторії загальної практики сімейної медицини в Ковелі та Ковельському районі.При цьому виконроб вносив в офіційні документи завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт.На підставі підроблених посадовцем документів на рахунки підприємства було зайво перераховано понад 310 тисяч гривень бюджетних коштів.Далі – слово за судом.Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.