На Луганщині загинув Герой з Волині Андрій Кобач

Андрій Олександрович Кобач, 1986 року народження.



Про це



"Розвідник-навідник розвідувальної роти, солдат Андрій Олександрович Кобач отримав мінно-вибухову травму несумісну з життям під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області 21 серпня 2023 року.



Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що з 22 по 24 серпня включно у громаді – траурні дні, протягом яких мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.



Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російським окупантом загинув житель Рожища, 1986 року народження.Про це повідомили у Рожищенській громаді."Розвідник-навідник розвідувальної роти, солдатотримав мінно-вибухову травму несумісну з життям під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області 21 серпня 2023 року.Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що з 22 по 24 серпня включно у громаді – траурні дні, протягом яких мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.

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