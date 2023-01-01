На Луганщині загинув Герой з Волині Андрій Кобач
Сьогодні, 14:52
На війні з російським окупантом загинув житель Рожища Андрій Олександрович Кобач, 1986 року народження.
Про це повідомили у Рожищенській громаді.
"Розвідник-навідник розвідувальної роти, солдат Андрій Олександрович Кобач отримав мінно-вибухову травму несумісну з життям під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області 21 серпня 2023 року.
Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 22 по 24 серпня включно у громаді – траурні дні, протягом яких мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Рожищенській громаді.
"Розвідник-навідник розвідувальної роти, солдат Андрій Олександрович Кобач отримав мінно-вибухову травму несумісну з життям під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області 21 серпня 2023 року.
Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 22 по 24 серпня включно у громаді – траурні дні, протягом яких мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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